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體育
出版：2026-Jul-11 12:01
更新：2026-Jul-11 12:01

溫網｜衞冕仙拿四強再挫祖高域　決賽鬥施維列夫

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仙拿再次打入溫布頓決賽。(路透社)

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39歲的祖高域（Novak Djokovic）仍是未能取得第25個大滿貫冠軍。在溫布頓網球賽的男單四強，祖高域再遇「一哥」的仙拿（Jannik Sinner），最終仙拿以盤數3:0擊敗祖高域，再次打入決賽。在另一場四強賽事，2號種子施維列夫（Alexander Zverev）以盤數3:0擊敗英國的費里（Arthur Fery）。

去年四強，仙拿以盤數3:0淘汰祖高域入決賽。今次二人再一次在四強碰頭，對上5次大滿貫對賽，仙拿贏了4次，不過在對上一次的澳洲公開賽，是祖高域取勝。然而今次對壘，仙拿沒遇上太大困難連續3盤都贏6:4，以盤數3:0勝出。祖高域在賽後被問到自己創下多樣紀錄下，他表示：「對我而言，這很好，但未夠好。我既幸運又不幸，因為我已經習慣在成績和成就方面達到最高水平。我告訴自己『你還能保持如此高的比賽水平，還能把年輕球員逼到極限，這真是太厲害。』但我一直對自己有最高的期待。」

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仙拿決賽的對手，將會是施維列夫。德國籍的施維列夫在另一場四強，以盤數3:0淘汰以外卡參賽的英國球手費里。費里今屆先後擊敗過迪米托夫（Grigor Dimitrov）及科布利（Flavio Cobolli）等前列球手，不過在對施維列夫還是有所不及。

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仙拿對祖高域精華

費里對施維列夫精華

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