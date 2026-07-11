世界盃｜法國前國腳維護C朗　批葡萄牙球員玩杯葛

葡萄牙在世界盃的16強出局，41歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在6次參賽未能打入決賽的遺憾，結束自己的世界盃之路。前法國國腳的佐卡夫（Youri Djorkaeff）在節目上，直斥葡萄牙國家隊的隊友，根本就在「杯葛」C朗。
曾為法國贏得1998年世界盃的佐卡夫，在一個電視節目上維護C朗，他表示：「如果你要帶上C朗，球隊就應該為C朗而戰，但事實並非如此。很明顯，他是被自己球隊杯葛。他們不傳沒給他，他們沒有將他放在成功的最佳位置。你可以選他，或是不選他也好，但選了他就要為他而戰。」
葡萄牙在16強出局後，主教練的羅拔圖馬天尼斯（Roberto Martinez）請辭，葡萄牙國家隊隨後宣布，由原本與C朗在艾納斯合作的佐治捷西斯（Jorge Jesus）接任，並與葡萄牙簽約4年至2030年世界盃之後。C朗雖然表示今屆是最後一次世界盃，不過他仍未宣布退出國家隊，故此也有傳C朗會否繼續為葡萄牙出戰其他賽事，而捷西斯就稱，C朗是葡萄牙足球的象徵，並指只要C朗身體健康而且狀態良好，都會繼續徵召C朗。
🗣️ Youri Djorkaeff : "Si tu prends Cristiano Ronaldo, il faut que l'équipe joue pour Cristiano Ronaldo, et ça n'a pas été le cas du tout. On sent qu'il a été boycotté par sa propre équipe. Il n'a pas été servi, il n'a pas été mis dans les meilleures dispositions. Soit tu ne le… pic.twitter.com/wU71FqkYDG— After Foot RMC (@AfterRMC) July 9, 2026