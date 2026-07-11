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體育
出版：2026-Jul-11 12:22
更新：2026-Jul-11 12:22

世界盃｜法國前國腳維護C朗　批葡萄牙球員玩杯葛

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C朗完成自己最後一屆的世界盃。(路透社)

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葡萄牙在世界盃的16強出局，41歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在6次參賽未能打入決賽的遺憾，結束自己的世界盃之路。前法國國腳的佐卡夫（Youri Djorkaeff）在節目上，直斥葡萄牙國家隊的隊友，根本就在「杯葛」C朗。

曾為法國贏得1998年世界盃的佐卡夫，在一個電視節目上維護C朗，他表示：「如果你要帶上C朗，球隊就應該為C朗而戰，但事實並非如此。很明顯，他是被自己球隊杯葛。他們不傳沒給他，他們沒有將他放在成功的最佳位置。你可以選他，或是不選他也好，但選了他就要為他而戰。」

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葡萄牙在16強出局後，主教練的羅拔圖馬天尼斯（Roberto Martinez）請辭，葡萄牙國家隊隨後宣布，由原本與C朗在艾納斯合作的佐治捷西斯（Jorge Jesus）接任，並與葡萄牙簽約4年至2030年世界盃之後。C朗雖然表示今屆是最後一次世界盃，不過他仍未宣布退出國家隊，故此也有傳C朗會否繼續為葡萄牙出戰其他賽事，而捷西斯就稱，C朗是葡萄牙足球的象徵，並指只要C朗身體健康而且狀態良好，都會繼續徵召C朗。

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