世界盃｜法國前國腳維護C朗　批葡萄牙球員玩杯葛

葡萄牙在世界盃的16強出局，41歲的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在6次參賽未能打入決賽的遺憾，結束自己的世界盃之路。前法國國腳的佐卡夫（Youri Djorkaeff）在節目上，直斥葡萄牙國家隊的隊友，根本就在「杯葛」C朗。

曾為法國贏得1998年世界盃的佐卡夫，在一個電視節目上維護C朗，他表示：「如果你要帶上C朗，球隊就應該為C朗而戰，但事實並非如此。很明顯，他是被自己球隊杯葛。他們不傳沒給他，他們沒有將他放在成功的最佳位置。你可以選他，或是不選他也好，但選了他就要為他而戰。」