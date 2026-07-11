世界盃｜前英超球證料決賽將採用意大利組合　指將引發爭議

前英超球證卡頓堡（Mark Clattenburg）揭露，意大利球證將作為今屆世界盃決賽的主裁判，雖然他沒有點出名字，不過今屆只有1位意大利球證馬利安尼（Maurizio Mariani），卡頓堡指這預料會引起爭議。
44歲的馬利安尼，今屆賽事執法了3場比賽，分別是沙特阿拉伯對烏拉圭、哥倫比亞對剛果民主共和國以及巴西對日本。卡頓堡指這任命會「令很多人不滿」，因為這是自1978年以來，第4次由意大利球證執法決賽。他認為這是因為目前足球界的球證部門都由意大利人把持，包括國際足協（FIFA）的裁判委員會由哥連拿（Pierluigi Collina）擔任主席，歐洲足協（UEFA）也由意大利的洛錫迪（Roberto Rosetti）管理。
批抨足球界由意大利人控制
卡頓堡在《每日郵報》的網台節目表示：「我聽說這可能再次用意大利球證。」他續說：「恩芬天奴（Gianni Infantino）是意大利人、哥連拿又意大利人，裁判界乃至整個足球界的大部份權力都掌握在義大利人手中。FIFA需要讓所有人都高興，是全部6個洲的足協，但當你看一下，2010年球證是英格蘭，2014年是意大利人，2018年是阿根廷人，2022年是波蘭。如果我們又用意大利人，我們是不是說除了意大利人就沒有其他球證？如果今年意大利裁判再次獲得執法機會，考慮到FIFA在今屆賽事中所做的事情，我會感到非常震驚。」恩芬天奴雖然在瑞士出生，不過他的父母都是意大利人。
卡頓堡再說：「如果他們再用另一位意大利球證，這將令很多人不滿。我不是說意大利人不值得，但這裡有很多出色的裁判可以執法這場比賽。」目前法國、阿根廷、英格蘭等球隊仍未出局，當中包括法國的杜賓（Clement Turpin）、英格蘭的米高奧利華（Michael Oliver）以及安東尼泰萊（Anthony Taylor）等較具經驗的球證，只有球隊出局後才有機會執法，而杜賓將會執法英格蘭對挪威，而奧利華就已執法西班牙對比利時的比賽。