世界盃｜前英超球證料決賽將採用意大利組合　指將引發爭議

前英超球證卡頓堡（Mark Clattenburg）揭露，意大利球證將作為今屆世界盃決賽的主裁判，雖然他沒有點出名字，不過今屆只有1位意大利球證馬利安尼（Maurizio Mariani），卡頓堡指這預料會引起爭議。

44歲的馬利安尼，今屆賽事執法了3場比賽，分別是沙特阿拉伯對烏拉圭、哥倫比亞對剛果民主共和國以及巴西對日本。卡頓堡指這任命會「令很多人不滿」，因為這是自1978年以來，第4次由意大利球證執法決賽。他認為這是因為目前足球界的球證部門都由意大利人把持，包括國際足協（FIFA）的裁判委員會由哥連拿（Pierluigi Collina）擔任主席，歐洲足協（UEFA）也由意大利的洛錫迪（Roberto Rosetti）管理。