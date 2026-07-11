世界盃｜南非國家隊傳惡耗　積丹阿當斯意外離世

聲明中亦高度表揚積丹阿當斯在剛結束世界盃中的貢獻：「積丹（阿當斯）日前代表南非出戰2026年世界盃，承載著國家的希望，展現出勇氣與傑出的表現。他的離世對於其家人、隊友、球會、整個足球界以至國家，都是巨大的損失。我們向其家人及所有受影響的人致以最深切的慰問。」

目前效力南非國內班霸馬姆洛迪辛當斯（Mamelodi Sundowns）的積丹阿當斯日前不幸逝世。南非職業球員工會隨後發表聲明，證實了這名年輕中場的死訊：「工會對於積丹阿當斯的猝逝感到無比震驚與痛心。」

忍受喪親之痛 助南非創造歷史

積丹阿當斯在首兩場分組賽均以正選身份披甲，在第二場對陣捷克的前夕，阿當斯卻遭遇沉重打擊—他的72歲祖母在比賽前一天於醫院不幸離世。面對至親離世的噩耗，積丹阿當斯依然選擇咬緊牙關，忍痛披甲。

他在對捷克的生死戰中正選上陣，最終協助南非以1:1迫和對手，奪得今屆賽事的關鍵第一分。