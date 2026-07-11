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體育
出版：2026-Jul-11 22:09
更新：2026-Jul-11 22:09

世界盃｜南非國家隊傳惡耗　積丹阿當斯意外離世

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世界盃｜南非國家隊傳惡耗　積丹阿當斯意外離世（新華社）

世界盃｜南非國家隊傳惡耗　積丹阿當斯意外離世（新華社）

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剛完成2026年世界盃的南非國家隊中場新星積丹阿當斯（Jayden Adams）驚傳離世，終年25歲。此消息距離南非在世界盃淘汰賽出局僅僅不到兩週，令無數球迷與隊友感到震驚與痛心。

南非國家隊傳惡耗，積丹阿當斯（23號）意外離世（路透社） 南非國家隊傳惡耗，積丹阿當斯（23號）意外離世（路透社） 南非國家隊傳惡耗，積丹阿當斯（23號）意外離世（路透社）

剛圓世盃夢　噩耗震驚南非球壇

目前效力南非國內班霸馬姆洛迪辛當斯（Mamelodi Sundowns）的積丹阿當斯日前不幸逝世。南非職業球員工會隨後發表聲明，證實了這名年輕中場的死訊：「工會對於積丹阿當斯的猝逝感到無比震驚與痛心。」

聲明中亦高度表揚積丹阿當斯在剛結束世界盃中的貢獻：「積丹（阿當斯）日前代表南非出戰2026年世界盃，承載著國家的希望，展現出勇氣與傑出的表現。他的離世對於其家人、隊友、球會、整個足球界以至國家，都是巨大的損失。我們向其家人及所有受影響的人致以最深切的慰問。」

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忍受喪親之痛　助南非創造歷史

積丹阿當斯在首兩場分組賽均以正選身份披甲，在第二場對陣捷克的前夕，阿當斯卻遭遇沉重打擊—他的72歲祖母在比賽前一天於醫院不幸離世。面對至親離世的噩耗，積丹阿當斯依然選擇咬緊牙關，忍痛披甲。

他在對捷克的生死戰中正選上陣，最終協助南非以1:1迫和對手，奪得今屆賽事的關鍵第一分。

南非國家隊傳惡耗，積丹阿當斯（23號）意外離世（路透社）

南非國家隊傳惡耗，積丹阿當斯（23號）意外離世（路透社）

隨後在最後一輪分組賽南非以1:0力克南韓，歷史性首次殺入世界盃32強。積丹阿當斯在該場比賽後備入替，與隊友一同見證歷史。賽後積丹阿當斯被拍攝到當一眾隊友熱烈慶祝時，他默默坐在一角，未知是不是心情受喪親之痛影響。

積丹阿當斯（23號）被影到在對南韓勝仗後，全隊慶祝時獨坐一角：

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