世界盃｜比寧咸梅開二度「救國」 英格蘭加時反勝挪威入四強

2026年世界盃八強賽事，受到港人追捧的英格蘭大戰16強淘汰巴西的挪威，最終憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，苦戰下戰至加時以2：1擊敗挪威，成功自2018年後再度打入4強。

落後的英格蘭傾力反撲，補時階段，比寧咸接應安東尼哥頓（Anthony Gordon）的傳送後上演「個人表演」，一人力壓對方守衛，再以左腳射破大門，英軍扳成平手。英格蘭一度在完半場反超，然後哈利卡尼的入球越位在先。半場雙方踢成 1：1。

其後英格蘭在禁區外博得罰球，哈利卡尼（Harry Kane）主射高出。挪威在上半場中段開始踢得主動，戰至36分鐘，舒捷達立（Andreas Schjelderup）於左路發難，力壓安斯干沙（Ezri Konsa）後左腳抽射收死比克福特（Jordan Pickford），挪威先開紀錄。

開賽雙方都踢得較為謹慎，而英格蘭佔據較多控球權。19分鐘，艾利洛安達臣（Elliot Anderson）左路傳中，比寧咸接應頂中未能命中目標。

挪威入球經 VAR 覆核後無效

換邊後挪威繼續搶攻，先有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的頭槌攻門被比希福特救出。55分鐘，舒捷達立開出角球，希格甘（Torbjorn Heggem）在門前撞射入網。然而，由於夏蘭特用手推跌艾利洛安達臣，經VAR覆核後入球無效。戰至75分鐘，挪威角球攻勢，基斯杜化艾查（Kristoffer Vassbakk Ajer）的頭槌中楣，英格蘭逃過一劫。英格蘭下半場的最佳機會出現在87分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）於右路發難後傳中，挪威的奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）在空門狀況下清出底線。

最終雙方在90分鐘內踢成1：1，比賽需進入加時。