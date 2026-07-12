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體育
出版：2026-Jul-12 07:47
更新：2026-Jul-12 07:47

世界盃｜比寧咸梅開二度「救國」 英格蘭加時反勝挪威入四強

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2026年世界盃強賽事，受到港人追捧的英格蘭大戰16強淘汰巴西的挪威，最終憑祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，苦戰下戰至加時以21擊敗挪威，成功自2018年後再度打入4強。

舒捷達立先開紀錄 比寧咸替英軍扳平

開賽雙方都踢得較為謹慎，而英格蘭佔據較多控球權。19分鐘，艾利洛安達臣（Elliot Anderson）左路傳中，比寧咸接應頂中未能命中目標。

其後英格蘭在禁區外博得罰球，哈利卡尼（Harry Kane）主射高出。挪威在上半場中段開始踢得主動，戰至36分鐘，舒捷達立（Andreas Schjelderup）於左路發難，力壓安斯干沙（Ezri Konsa）後左腳抽射收死比克福特（Jordan Pickford），挪威先開紀錄。

落後的英格蘭傾力反撲，補時階段，比寧咸接應安東尼哥頓（Anthony Gordon）的傳送後上演「個人表演」，一人力壓對方守衛，再以左腳射破大門，英軍扳成平手。英格蘭一度在完半場反超，然後哈利卡尼的入球越位在先。半場雙方踢成 11

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舒捷達立替挪威先開紀錄。（路透社） 舒捷達立替挪威先開紀錄。（路透社） 比靈咸替英格蘭扳平。（路透社） 比靈咸替英格蘭扳平。（路透社） 哈利卡尼完半場前食「詐胡」。（路透社）

挪威入球經VAR覆核後無效

換邊後挪威繼續搶攻，先有艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的頭槌攻門被比希福特救出。55分鐘，舒捷達立開出角球，希格甘（Torbjorn Heggem）在門前撞射入網。然而，由於夏蘭特用手推跌艾利洛安達臣，經VAR覆核後入球無效。戰至75分鐘，挪威角球攻勢，基斯杜化艾查（Kristoffer Vassbakk Ajer）的頭槌中楣，英格蘭逃過一劫。英格蘭下半場的最佳機會出現在87分鐘，布卡約沙卡（Bukayo Saka）於右路發難後傳中，挪威的奧斯尼斯（Fredrik Aursnes）在空門狀況下清出底線。

最終雙方在90分鐘內踢成11，比賽需進入加時。

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換邊後挪威的攻門中楣。（路透社） 沙卡的傳中被對方清出底線。（路透社） 挪威的希格甘在門前撞射入網，然而經VAR覆核後，入球被判無效。（路透社）

比寧咸於加時再度建功

加時後英格蘭先發力，摩根羅渣士在一輪混戰後遠射，挪威門將利蘭（Orjan Haskjold Nyland）救出不遠，比寧咸衝前執雞成功，個人梅開二度英格蘭反先。加時上半場尾段，後備入替的迪積史賓斯（Djed Spence）殺入禁區，被對方的波普（Oscar Bobb）推跌，球證直指12碼點。球證在觀看VAR後決定推翻決定。

挪威於加時下半場作最後反撲，然而柏德列貝治（Patrick Berg）的遠射及波普的門前近射都無果。最終英格蘭經加時後以21反勝挪威，打入4強，對手將會是阿根廷和瑞士的勝方。

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比靈咸於加時再度建功。（路透社） 比靈咸於加時再度建功。（路透社） 史賓斯一度替英軍博得12碼，但球證翻看VAR後推翻其決定。（路透社）
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