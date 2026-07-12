世界女排聯賽香港站 中國女排負多明尼加 賽後全隊於混合採訪區拒絕受訪

世界女排聯賽香港站 中國女排負多明尼加

世界女排聯賽香港2026 (Volleyball Nations League Hong Kong 2026) 7月8日至12日一連5日，於往年相同選址香港啟德體藝館，續演晉級澳門總決賽的入場券爭奪戰。昨日（11日），中國女排以局數1:3負多明尼加共和國，本站戰績為一勝兩負，今日將硬撼爭取衛冕的意大利。

第四日賽事首仗由衛冕冠軍意大利對戰加拿大，意大利先輸兩局，連追三局逆轉反勝加拿大。 尾仗由東道主中國對多明尼加共和國交鋒，國家隊採用與上場賽事相同之陣容，「以老帶新」對陣。首局，由主攻手莊宇珊的一記扣殺揭開序幕。於其強力扣球下，比分拉踞至3:3。惟多明尼加於隊長比蓮瑪天妮絲（Brayelin Martinez）與主攻保娜（Yonkaira Paola Peña ISABEL）的多記扣球配合下，兩人合共炮製14分，以25:22先拔頭籌。 第二局戰況膠著，「女長城」隊長龔翔宇發球出界先失一分。其後多明尼加頻發失誤，莊宇珊的強力扣殺，加上自由人王夢潔多次救駕，領先12:9。雙方中段一度戰平18:18，國家隊靠龔翔宇「一錘定音」，以25:21 扳回一局。

中國女排1:3負多明尼加共和國精華

第三局，中國換入主攻李晨瑄乘勝追擊，一度憑較佳把握力，取得 8:4 的先機。惟多明尼加中段防守加強，在保娜（Yonkaira Paola Peña ISABEL）和副攻手謝拉莉（Jineiry Martínez）快攻配合下，比分追平18:18。尾段雙方鬥至23:23，最終多明尼加把握兩個關鍵分，以25:23再下一城。 第四局，國家隊屢屢出現攻防上的失誤，唐欣雖以多次扣殺力挽狂瀾，但多明尼加士氣高漲，一度甩開15:9。國家隊其後以莊宇珊多記強力殺球和攔網得分，追平20:20。戰況激烈，接應嘉娜干莎莉絲（Gaila GONZALEZ）全心投入，單局得分8分。雙方戰至「习時」，多明尼加再次於關鍵時刻，穩住兩個機會，最終贏細分26:24，局數贏3:1，爆冷斬獲勝利。

中國女排賽後未有於混合採訪區接受傳媒訪問，而多明尼加瑪天妮絲姐妹比蓮（Brayelin Martínez）和謝拉莉（Jineiry Martínez）則對團隊的表現感到滿意：「沒人相信我們能取得勝利，但我們仍然相信自己，堅持不懈，務求做到最好。這場戰役絕對能夠提高我們的自信心。」更向粉絲喊話：「感謝你們信賴。」 今日賽事將於同樣埸地，進行三場比賽，首仗由比利時鬥烏克蘭，加拿大則對多明尼加共和國，壓軸一戰，由中國硬撼意大利，於香港站上演火花四濺的收官之戰。

門票現正公開發售賽事門票現於快達票公開發售。門票分兩類，上午的 11:00 或 11:30 場次，每場票價 $200 及$400；其餘門票則可一票觀看同晚兩場賽事（7 月 8 日至 10 日：17:00 場次及 20:30 場次；7月 11 日至 12 日：16:30 場次及 20:00 場次），票價由 $380 至 $1,800 不等。售票詳情可瀏覽大會專頁。 7月12日賽程 11:00 比利時VS烏克蘭

16:30加拿大VS多明尼加共和國

20:00中國VS意大利