世界盃｜英格蘭球迷集齊48隊啤酒「出局即飲」　伊拉克最難搵

英國倫敦一名足球球迷Gus Hully在2026年世界盃期間，集齊參賽48支球隊的啤酒。每當一支球隊被淘汰，就打開該支球隊的啤酒「乾杯送別」，他透露，其中最難取得是伊拉克的啤酒。

身為車頓咸球迷的Gus Hully準備來自48個參賽國家的啤酒，每支球隊出局後，他就會喝掉代表該支球隊的飲品，「我會在球隊被淘汰後喝下那瓶啤酒，是為他們參與弄得盃，以及未能贏得冠軍而乾杯。」

收集啤酒計劃始於2014年世界盃，當時未能成功，直到2016歐國盃終集齊所有參賽球隊的啤酒。今次他由去年開始蒐集48隊的啤酒，發現部分啤酒極難搵。他透露，伊拉克啤酒不容易找，他幾經努力下，終花費約30英鎊向一名曾到伊拉克旅行的波蘭人購買。