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體育
出版：2026-Jul-13 11:38
更新：2026-Jul-13 11:38

世界盃｜英格蘭球迷集齊48隊啤酒「出局即飲」　伊拉克最難搵

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世界盃｜英格蘭球迷集齊48隊啤酒「出局即飲」　伊拉克最難搵

世界盃｜英格蘭球迷集齊48隊啤酒「出局即飲」　伊拉克最難搵

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英國倫敦一名足球球迷Gus Hully在2026年世界盃期間，集齊參賽48支球隊的啤酒。每當一支球隊被淘汰，就打開該支球隊的啤酒「乾杯送別」，他透露，其中最難取得是伊拉克的啤酒。

身為車頓咸球迷的Gus Hully準備來自48個參賽國家的啤酒，每支球隊出局後，他就會喝掉代表該支球隊的飲品，「我會在球隊被淘汰後喝下那瓶啤酒，是為他們參與弄得盃，以及未能贏得冠軍而乾杯。」

收集啤酒計劃始於2014年世界盃，當時未能成功，直到2016歐國盃終集齊所有參賽球隊的啤酒。今次他由去年開始蒐集48隊的啤酒，發現部分啤酒極難搵。他透露，伊拉克啤酒不容易找，他幾經努力下，終花費約30英鎊向一名曾到伊拉克旅行的波蘭人購買。

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身為車頓咸球迷的Gus Hully準備來自48個參賽國家的啤酒，每支球隊出局後，他就會喝掉代表該支球隊的飲品 英國倫敦一名足球球迷Gus Hully在2026年世界盃期間，集齊參賽48支球隊的啤酒

卡塔爾沙地阿拉伯以無酒精麥芽飲料頂替

為了儲齊48隊啤酒，Gus Hully甚至與其他啤酒收藏家交換，「我用一些稀有英國啤酒，和芬蘭一名收藏家交換卡塔爾的Fizzin；另外，我也用一瓶巴拿馬啤酒Casa Bruja換取沙特阿拉伯的Moussy。」對於較少飲酒文化的國家，Gus Hully也想出解決方法，「例如卡塔爾和沙特阿拉伯，我取得的是無酒精麥芽飲料，因為它們是以大麥麥芽釀製，是當地最接近啤酒的選擇。」

花費250鎊圓夢

Hully這次啤酒收藏總花費約250鎊（約2,621港元），而他已經開始準備下一次挑戰，他透露，2028年歐洲國家盃若有機會，他或再次展開啤酒收集計劃，「歐國盃只有24支球隊，收藏起來容易多了。」

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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