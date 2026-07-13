世界盃｜神奇之旅告終 挪威勢成歐洲新興力量

挪威於今屆世界盃8強止步，對於這個北歐國家來說，對英格蘭一戰踢來仍虎虎生威；被對手追平前，晶片足球曾觸及吊臂攝影機威吔，入球仍然有效受爭議，敗不足辱。可喜是他們已引證可在世界足壇成為一股新興力量，下站將於歐洲大賽挑戰一眾傳統強國。
北歐眾國曾經輪流成為世界足壇的焦點，早年的丹麥，之後到瑞典，還有於2018年世盃首度亮相便在分組賽打和阿根廷的冰島；如今挪威接力，在擁有超級射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，出戰5場入7球的強力助攻下，氣勢來得更猛。
「維京戰船」內藏艾寧夏蘭特及馬田奧迪加特(Martin Odegaard)兩名不可或缺的主將，得以在今屆賽事曾經殺退巴西，最終8強止步，兩大猛將尚處當打年齡，不難帶令挪威將來划得更遠。除此之外，年僅22歲的賓菲加進攻中場舒捷爾達魯普(Andreas Schjelderup)，對「三獅」轟入的世界波，跟國家隊防中、波杜基林特好手柏德列貝治(Patrick Berg)，跟國家隊注定會走上光明前途。
守門員或許是挪威今後需要換血位置，畢竟正選利蘭(Nyland)年屆35，若要在今年稍後的歐國聯，甚至兩年後的歐國盃爭標，這個位置上年輕化是必然。
歐國聯9月下旬連場大戰
挪威下個衝擊的大賽錦標是歐國聯，跟丹麥、威爾斯，以及衛冕的葡萄牙同列A4組，9月下旬起即要應付連場大戰，包括首場迎戰丹麥更是他們正名「北歐一哥」的好時機。再者，同組大熱的葡國易帥進入重組期，只要艾寧夏蘭特等主將保持爭勝的那團火，還有如「划船」慶祝贏波的凝聚力，挪威絕對有能力於歐國聯小組中突圍，往後再挑戰傳統歐洲強國，繼續升呢。