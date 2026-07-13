世界盃｜神奇之旅告終 挪威勢成歐洲新興力量

挪威於今屆世界盃8強止步，對於這個北歐國家來說，對英格蘭一戰踢來仍虎虎生威；被對手追平前，晶片足球曾觸及吊臂攝影機威吔，入球仍然有效受爭議，敗不足辱。可喜是他們已引證可在世界足壇成為一股新興力量，下站將於歐洲大賽挑戰一眾傳統強國。

北歐眾國曾經輪流成為世界足壇的焦點，早年的丹麥，之後到瑞典，還有於2018年世盃首度亮相便在分組賽打和阿根廷的冰島；如今挪威接力，在擁有超級射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，出戰5場入7球的強力助攻下，氣勢來得更猛。