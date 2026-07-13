世界盃｜世盃爭霸獨力難支 4強補槍殺手現身

4強「補槍殺手」現身！世盃4強組合屬大熱正路之選，隊內王牌球員在爭霸路上固然已傾出所有，但始終現今足球講究整體戰，如果球王身邊沒有能及時挺身而出的猛將，分擔入球及「補槍」重責，四大熱門或早已提早講聲拜拜。

「球王好朋友」終現身 被外界視為「一人球隊」的阿根廷，球王美斯(Messi)本屆入球走勢終於斷纜，但衛冕之路並未止步，皆因「球王好朋友」祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)終於「現身」，在8強鬥瑞士戰至加時射入絕殺世界波，亦是這位有「蜘蛛俠」之稱的馬德里體育會射手，今屆決賽周的「開齋」波。艾華利斯於4年前在卡塔爾決賽周成名，攻入4球，是阿根廷封王的重要元素之一，今屆表現慢熱，以為「美斯好朋友」這個最佳位置已失，如今「蜘蛛俠」再度結網殺敵，將為倦極的美斯再打一支強心針。

比寧咸完全上力 英格蘭跟阿根廷一樣，進入淘汰賽3戰場場失波，但勝在攻力仍有把握，該國史上最強射手哈利卡尼(Harry Kane)今屆場場正選，仍不脫入球機器本色；但「三獅」不再是單天保至尊，事關上屆在西甲季尾因傷缺陣個多月的攻中祖迪比寧咸(Jude Bellingham)，來到決賽周及時「上力」，成功充當後上殺手，在淘汰賽更突顯體力充沛優點，連續兩戰各入2球，與卡尼今屆賽事已各入6球。三獅打出雙王牌，誓將「足球帶回家」。

法國最強攻擊組合 今屆改踢中鋒的法國王牌基利安麥巴比(Kylian Mbappe)，暫時跟美斯同樣入8球，美斯有艾華利斯減輕入球重責；與麥巴比並列在為法國搶分的好拍檔由上屆基奧特(Giroud)，換了應屆金球獎得主奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，後者表現雖非突出，但已盡顯射術，至今共取5球，「高盧雄雞」雙劍合璧，可謂列強中最厲害的攻擊組合，準決賽遇上西班牙，矛盾大戰一觸即發。

美連奴

狂牛「串演中鋒」續有斬獲 外界寄望西班牙超新星耶馬爾(Yamal)今屆大有作為，但此子傷癒狀態未足，「狂牛兵團」的首席射手奧耶沙巴爾(Oyarzabal)近兩戰淘汰賽亦食白果，但球隊仍能殺入4強；除憑堅固防守及控球能力，在阿仙奴串演中鋒的中場米基爾美連奴(Mikel Merino)連續兩戰淘汰賽尾段入替，均能使出攻其不備的埋門把握力絕殺對手，更免卻球隊進入加時戰之苦，或成4強戰殺「雞」最強「牛」刀，再爆驚喜。