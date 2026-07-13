世界女排聯賽香港站中國僅負意大利　4人得分上雙【有片】

世界女排聯賽香港站 中國僅負意大利 4人得分上雙（有片）

世界女排聯賽香港站昨日（7月12日）在啟德體藝館煞科，全場爆滿吸引逾9,500名觀眾入場。烏克蘭直落3局大勝比利時，終止連敗兼成功保級。加拿大3:1擊敗多明尼加，確保總決賽資格。中國女排與衛冕冠軍意大利鬥足5局，最終以2:3僅負。 烏克蘭直落三局大勝比利時 香港站首勝兼成功保級 煞科日首場賽事由首度參賽、為保級奮戰的烏克蘭對陣比利時。首局烏克蘭甫開賽即展現高度專注，比利時亦不甘示弱，戰至19:19後，烏克蘭憑藉快攻及對手失誤打破僵局，以25:23先取一局。次局早段 兩隊繼續拉鋸鬥至15平手，烏克蘭副攻 美露舒堅娜（ Diana Meliushkyna）與接應阿迪蘇克（Anna Artyshuk）火力全開，助球隊以25:20再下一城。第3局比利時未能扭轉局面，多次出現失誤，早已被拉開5:12；反觀烏克蘭進攻多點開花，最終一鼓作氣以25:13鎖定勝局。烏克蘭3名球員得分上雙，助球隊全取3分贏得香港站首勝，並終止6連敗，更確定保級成功。比利時接應瑪田（Pauline Martin）在全隊狀態不佳，仍攻下全場最高的20分。

世界女排聯賽香港站，烏克蘭直落三局大勝比利時精華

加拿大挫多明尼加 確保總決賽資格 次場賽事由力爭總決賽資格的加拿大迎戰多明尼加。雙方開局戰況均勢，其後加拿大由主攻格莉（Alexa Gray）與接應雲莉琪（Kiera Van Ryk）領軍的攻勢頻頻得手，順利以25:20搶下首局。多明尼加第2局攔防明顯改善，加上主攻希莉迪亞（Alondra Heredia）與接應嘉娜・干莎莉絲（Gaila Gonzalez）手感火熱，以25:17追平局數。第3局，加拿大雖然一度受壓落後5分，但追至12平手後緊咬對手，關鍵時刻憑主攻古辛（Abagayle Guezen）連續兩次凌厲扣殺，以25:22再次領先局數2:1。第4局加拿大乘勝追擊，迅速打出5:1的攻勢並一路保持領先，最終未受考驗以25:18拿下，局數3:1擊敗多明尼加。加拿大接應雲莉琪獨取全場最高21分，球隊在香港站取得3勝1負，確保總決賽資格。

世界女排聯賽香港站，加拿大 3：1 擊敗多明尼加精華

中國鬥足五局負意大利 壓軸大戰由東道主中國迎戰衛冕冠軍意大利。首局意大利入局較快，迅速建立領先優勢，加上中國的自身失誤，以25:19先拔頭籌。第2局中國及時調整，於領先6:5之際，副攻王奧芊、主攻李晨瑄齊齊爆發，帶領球隊打出一波5:0攻勢，吹響反擊號角，局末意大利曾頑強反撲，惟中國穩住領先優勢，以25:21扳回一局。第3局兩隊拉鋸至22:22時，意大利關鍵時刻發球失誤，中國主攻莊宇珊把握機會連取兩分，以25:22反超前局數2:1。第4局，意大利展開連串凌厲反撲，副攻費雅（Sarah Luisa Fahr）與接應安度普娃（Ekaterina Antropova）合轟11分，助球隊大比數回敬一局25:12。決勝局兩隊鬥得激烈，戰至8平手時仍互不相讓，惟意大利攻防發揮更勝一籌，最後由安度普娃強攻得分，終以15:12摘下勝利，局數3:2險勝中國。安度普娃取得全場最高28分，助球隊香港站4戰全勝。中國此役李晨瑄、莊宇珊、王奧芊與龔翔宇均得分上雙。

總決賽會師澳門 隨著世界女排聯賽第三周賽事中國香港站及日本大阪站落幕，8支總決賽隊伍塵埃落定，美國、意大利、巴西、土耳其、加拿大、日本、荷蘭，將聯同東道主中國，於7月22日至26日齊集中國澳門出戰總決賽，爭奪冠軍寶座。

世界女排聯賽香港站，中國女排負意大利精華