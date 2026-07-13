世界女排聯賽香港站 中國僅負意大利 4人得分上雙（有片）

世界女排聯賽香港 2026」昨日（7月 12 日）在啟德體藝館煞科，全場爆滿吸引逾 9,500 名觀眾入場。烏克蘭直落三局大勝比利時，終止連敗兼成功保級。加拿大 3：1 擊敗多明尼加，確保總決賽資格。中國女排與衛冕冠軍意大利鬥足五局，最終以 2：3 僅負。 烏克蘭直落三局大勝比利時 香港站首勝兼成功保級 煞科日首場賽事由首度參賽、為保級奮戰的烏克蘭對陣比利時。首局烏克蘭甫開賽即展現高度專注，比利時亦不甘示弱，戰至 19：19 後，烏克蘭憑藉快攻及對手失誤打破僵局，以 25：23先取一局。次局早段 兩隊繼續拉鋸鬥至 15 平手，烏克蘭副攻 美露舒堅娜（ DianaMELIUSHKYNA）與接應阿迪蘇克（Anna ARTYSHUK）火力全開，助球隊以 25：20 再下一城。第三局比利時未能扭轉局面，多次出現失誤，早已被拉開 5：12；反觀烏克蘭進攻多點開花，最終一鼓作氣以 25：13 鎖定勝局。烏克蘭三名球員得分上雙，助球隊全取 3 分贏得香港站首勝，並終止六連敗，更確定保級成功。比利時接應瑪田（Pauline MARTIN）在全隊狀態不佳，仍攻下全場最高的 20 分。

世界女排聯賽香港站，烏克蘭直落三局大勝比利時精華

加拿大 3：1 擊敗多明尼加 確保總決賽資格 次場賽事由力爭總決賽資格的加拿大迎戰多明尼加。雙方開局戰況均勢，其後加拿大由主攻格莉（Alexa GRAY）與接應雲莉琪（Kiera VAN RYK）領軍的攻勢頻頻得手，順利以 25：20 搶下首局。多明尼加第二局攔防明顯改善，加上主攻希莉迪亞（Alondra HEREDIA）與接應嘉娜・干莎莉絲（Gaila GONZALEZ）手感火熱，以 25：17 追平局數。第三局，加拿大雖然一度受壓落後 5 分，但追至 12 平手後緊咬對手，關鍵時刻憑主攻古辛（Abagayle GUEZEN）連續兩次凌厲扣殺，以 25：22 再次領先局數 2：1。第四局加拿大乘勝追擊，迅速打出 5：1 的攻勢並一路保持領先，最終未受考驗以 25：18拿下，局數 3：1擊敗多明尼加。加拿大接應雲莉琪獨取全場最高 21 分，球隊在香港站取得三勝一負，確保總決賽資格。

世界女排聯賽香港站，加拿大 3：1 擊敗多明尼加精華

中國鬥足五局負意大利 壓軸大戰由東道主中國迎戰衛冕冠軍意大利。首局意大利入局較快，迅速建立領先優勢，加上中國的自身失誤，以 25：19 先拔頭籌。第二局中國及時調整，於領先 6：5 之際，副攻王奧芊、主攻李晨瑄齊齊爆發，帶領球隊打出一波 5：0 攻勢，吹響反擊號角，局末意大利曾頑強反撲，惟中國穩住領先優勢，以 25：21 扳回一局。第三局兩隊拉鋸至 22：22 時，意大利關鍵時刻發球失誤，中國主攻莊宇珊把握機會連取兩分，以 25：22 反超前局數 2：1。第四局，意大利展開連串凌厲反撲，副攻費雅（Sarah Luisa FAHR）與接應安度普娃（EkaterinaANTROPOVA）合轟 11分，助球隊大比數回敬一局 25：12。決勝局兩隊鬥得激烈，戰至 8平手時仍互不相讓，惟意大利攻防發揮更勝一籌，最後由安度普娃強攻得分，終以 15：12 摘下勝利，局數 3：2 險勝中國。安度普娃取得全場最高 28 分，助球隊香港站四戰全勝。中國此役李晨瑄、莊宇珊、王奧芊與龔翔宇均得分上雙。

總決賽會師澳門 隨著世界女排聯賽第三周賽事中國香港站及日本大阪站落幕，8 支總決賽隊伍塵埃落定，美國、意大利、巴西、土耳其、加拿大、日本、荷蘭，將聯同東道主中國，於 7 月 22 日至 26 日齊集中國澳門出戰總決賽，爭奪冠軍寶座。

世界女排聯賽香港站，中國女排負意大利精華