世界盃｜恩芬天奴仍大膽構想下屆64隊　各大洲足協持反對意見

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），仍繼續希望在下屆擴軍至64隊。不過歐洲足協（UEFA）、亞洲足協（AFC）以及中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）已表示反對。
恩芬天奴在接受瑞士的電視台繼續他的擴軍構想：「這些都是我們在世界盃後要研究的問題。在組織世界盃，最重要是為整個世界去組織，而不只是為歐洲及南美洲，而是真正面向全世界。每個國家都應該有夢想參與世界盃的機會。你可以見到入圍的球隊質素非常高，而且是整個世界都在不斷提升。如果你不讓打些小國參與的機會，他們會缺乏進步的動力。」他指，48隊的世界盃取得「巨大成功」，並點出非洲10隊有9隊打入淘汰賽。
他說：「在上屆世界盃，只有5支球隊來自非洲。這顯示了讓所有球隊都參與有多重要，給他們參與的機會。在去年4月，南美足協（CONMEBOL）提出將2030年的參賽隊數增至64隊。當中在阿根廷、烏拉圭及巴拉圭各舉行1場揭幕戰作為慶祝世界盃100周年，而其他比賽由西班牙、葡萄牙及摩洛哥共同主辦。
歐亞及北美足協持反對意見
對於64隊的構想，歐洲足協主席施費連（Aleksander Ceferin）是帶頭反對的領袖之一，他批評有關的構想是對外圍賽及決賽周是「壞主意」。亞洲足協主席薩勒曼（Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa）亦認為擴軍只造成混亂。北美足協的主席蒙達利安尼（Victor Montagliani）亦表示感覺不對，認為擴軍只會影響全球足球的生態。國際足協仍需要等待在之後的會議上討論擴軍方案，並在獲得通過後才會增加隊數。今屆48隊的建議在2017年時通過，而如果擴至64隊，意味2030年的世界盃參賽球隊，會比2022年時增加一倍。