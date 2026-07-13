世界盃｜恩芬天奴仍大膽構想下屆64隊　各大洲足協持反對意見

國際足協（FIFA）會長恩芬天奴（Gianni Infantino），仍繼續希望在下屆擴軍至64隊。不過歐洲足協（UEFA）、亞洲足協（AFC）以及中北美洲及加勒比海足協（CONCACAF）已表示反對。

恩芬天奴在接受瑞士的電視台繼續他的擴軍構想：「這些都是我們在世界盃後要研究的問題。在組織世界盃，最重要是為整個世界去組織，而不只是為歐洲及南美洲，而是真正面向全世界。每個國家都應該有夢想參與世界盃的機會。你可以見到入圍的球隊質素非常高，而且是整個世界都在不斷提升。如果你不讓打些小國參與的機會，他們會缺乏進步的動力。」他指，48隊的世界盃取得「巨大成功」，並點出非洲10隊有9隊打入淘汰賽。