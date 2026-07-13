世界盃｜巴洛根門事件傳僅一人決定　紀律委員會阿聯酋主席未徵詢其他成員

美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）被豁免停賽事件仍在發酵，據英國媒體揭露，對於巴洛根的豁免，是來國際足協（FIFA）紀律委員會的阿聯酋籍的主席艾卡馬利（Mohammad al-Kamali）單獨決定，並未徵詢另外17名委員意見。
對於巴洛根的停賽豁免，據英國《泰晤士報》的報道，過去雖然有多宗事件由1位紀律委員會的成員作出決定，並多數是由哥倫比亞的副主席佐治柏拉斯奧（Jorge Palacio）負責，但在報章翻查過去超過100宗個案，發現艾卡馬利從沒有作出過獨立決定。而多數重要的紀律事件之中，紀律委員會都是由3名委員參與。《泰晤士報》就表示，FIFA未有作出回應，而英國廣播公司（BBC）向艾卡馬利了解，他也拒絕回應問題。
巴洛根的案件，被指是由美國總統特朗普（Donald Trump）向國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）施壓，令巴洛根逃過停賽，但要緩刑1年，並支付4萬美元罰款。而特朗普雖然承認有致電恩芬天奴要求審視有關紅牌，但否認施壓。不過歐洲多國已要求調查恩芬天奴在決定中有沒有受到特朗普的干預。巴洛根是世界盃首位豁免即時停賽的球員，FIFA當時是引用《國際足協紀律章程》的第27條，紀律委員會有權豁免停賽的條款，雖然在今屆外圍賽有多位球員獲得豁免停賽，並可在世界盃上陣，包括基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo），但有關條款從未在世界盃決賽周期間採用。