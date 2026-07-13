世界盃｜巴洛根門事件傳僅一人決定　紀律委員會阿聯酋主席未徵詢其他成員

美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）被豁免停賽事件仍在發酵，據英國媒體揭露，對於巴洛根的豁免，是來國際足協（FIFA）紀律委員會的阿聯酋籍的主席艾卡馬利（Mohammad al-Kamali）單獨決定，並未徵詢另外17名委員意見。

對於巴洛根的停賽豁免，據英國《泰晤士報》的報道，過去雖然有多宗事件由1位紀律委員會的成員作出決定，並多數是由哥倫比亞的副主席佐治柏拉斯奧（Jorge Palacio）負責，但在報章翻查過去超過100宗個案，發現艾卡馬利從沒有作出過獨立決定。而多數重要的紀律事件之中，紀律委員會都是由3名委員參與。《泰晤士報》就表示，FIFA未有作出回應，而英國廣播公司（BBC）向艾卡馬利了解，他也拒絕回應問題。