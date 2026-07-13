世界盃｜挪威出局老夏蘭特批球證　死對頭堅尼再挑火頭

挪威前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）的父親，阿爾夫（Alf Inge Haaland）與前曼聯中場堅尼（Roy Keane）的恩怨纏繞30年，在近日又再引爆。老夏蘭特在社交平台批評英格蘭對挪威的球證，引來堅尼取笑「他一路以來都像喝了酒」，令二人的恩怨又再被挑起。

阿爾夫夏蘭特在挪威出局後，於社交平台X寫上祝福「比寧咸與球證」，並指挪威被法國球證的杜賓（Clement Turpin）「洗劫」，他不肯承認其兒子在下半場的入球有侵犯英格蘭的艾利洛安達臣（Elliot Anderson）。然後他30年的「仇家」堅尼就在他的節目中取笑老夏蘭特：「因為他永遠在比賽中都好似喝了酒一樣。當你喝過酒，看的比賽會不一樣。」堅尼認為球證的表現公平，並笑指自己曾有反英格蘭的偏見。