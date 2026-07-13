世界盃｜英格蘭阿根廷世界大戰未開波先開拖　美國阿特蘭大嚴陣以待

美國時間星期三（15日）將迎來世界盃四強的一場重頭大戰，英格蘭對阿根廷，在比賽之前，上星期六（11日）已有兩隊球迷在美國爆發衝突，因此主辦場地的阿特蘭大警察將嚴陣以待。

因為福克蘭群島戰爭以及1986年世界盃對決的歷史爭議，英格蘭與阿根廷的對賽是注定充滿火藥味。在上周末就有影片，阿根廷球迷與英格蘭球迷爆發小規模的衝突，有1名英格蘭球迷在球場與3個阿根廷球迷「1vs3」，亦有球迷在酒吧內衝突，當地警方已留意事件。英格蘭球迷早前在阿特蘭大與剛果民主共和國交手，因為對方球迷數量不多，未有爆發衝突，但美國特別是佛羅里達州，擁有大量的阿根廷僑民，因此相信雙方球迷將會湧入阿特蘭大，人數更是各佔一半。