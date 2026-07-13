世界盃｜挪威索洛夫錯過擴大優勢遭洗版　親自解釋唔交夏蘭特原因

挪威在對英格蘭的世界盃八強大戰，挪威本有一次機會擴大優勢至2:0，不過阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）在二打一情形下，未有傳予較大機會的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），為之後反勝為敗埋下伏筆。事後不少網民去索洛夫社交平台批評，而這位挪威前鋒有向媒體解釋原因。
事發在比賽的44分鐘，馬田奧迪加特（Martin Odegaard）的直線傳給了索洛夫，他面前除了英格蘭的守門員，就只有後衛的史東斯（John Stones），而左手邊還有夏蘭特向前跑，迪格蘭賴斯（Declan Rice）與歷高奧拉利（Nico O’Reilly）在更後位置追趕，不少人認為，如果索洛夫傳給夏蘭特，挪威半場有機會手執兩球。然而索洛夫未有傳球，而是自己推進，並在禁區試圖帶回中路起腳，結果浪費了一個大好機會。因此不少網民湧入索洛夫的社交平台批評他浪費一個致勝良機。
索洛夫：史東斯阻擋了傳球路線
索洛夫在賽後有向傳媒談及這個機會，他說：「我拿到球後望了一望，見到史東斯已阻擋了傳球路線，於是我就再推進一下，而這之後情況更壞。我在等待他先採取行動，而不是等我先行動而他跟上。」他再指出，自己首要目標都是傳球：「在那個情況我唯一想要做是傳給艾寧，但我發現傳球路線根本不存在，所以我才去找射門方法。」他再說：「這很沉重，在這些事情上你會希望做得更好。我知道新的機會仍是會來，但當站上這最大的舞台上比賽，我們是為晉級世界盃四強而戰，壓力自然大。」
挪威的教練蘇巴根（Stale Solbakken）也為索洛夫辯護：「如果你分析時，當然是有可能做到。阿歷斯（索洛夫）全速疾走了40至50米，然後他會尋求適當時機傳給艾寧。然而他找不到了，之後機會就流走。這是絕大機會去拉開2:0，這就是差距了。我認為這很難責怪是酷熱。」