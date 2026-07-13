世界盃｜挪威索洛夫錯過擴大優勢遭洗版　親自解釋唔交夏蘭特原因

挪威在對英格蘭的世界盃八強大戰，挪威本有一次機會擴大優勢至2:0，不過阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth）在二打一情形下，未有傳予較大機會的艾寧夏蘭特（Erling Haaland），為之後反勝為敗埋下伏筆。事後不少網民去索洛夫社交平台批評，而這位挪威前鋒有向媒體解釋原因。

事發在比賽的44分鐘，馬田奧迪加特（Martin Odegaard）的直線傳給了索洛夫，他面前除了英格蘭的守門員，就只有後衛的史東斯（John Stones），而左手邊還有夏蘭特向前跑，迪格蘭賴斯（Declan Rice）與歷高奧拉利（Nico O’Reilly）在更後位置追趕，不少人認為，如果索洛夫傳給夏蘭特，挪威半場有機會手執兩球。然而索洛夫未有傳球，而是自己推進，並在禁區試圖帶回中路起腳，結果浪費了一個大好機會。因此不少網民湧入索洛夫的社交平台批評他浪費一個致勝良機。