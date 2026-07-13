NBA｜騎士教練有信心獲勒邦占士加盟　或阻礙前隊友加盟熱火

在NBA巨星勒邦占士（LeBron James）宣布離開洛杉磯湖人以來，他的去向一直受到關注。據報道雖然勒邦未展開討論，但近期他身處於俄亥俄州的老家。他的母會克里夫蘭騎士主教練的艾堅遜（Kenny Atkinson）就相信占士將第3度加盟。而亦因為他去向不明，令到他的湖人舊隊友韋斯布克（Russell Westbrook）能否加盟邁亞密熱火存疑。

據外國媒體報道，在俄亥俄州出生的占士，近期已在當地的老家數星期。因此有傳他加盟這裡的舊東家騎士。騎士的主教練艾堅遜接受電台訪問時表示：「聽着，這對我們來說是個令人興奮的時刻。我們正在爭取史上最偉大球員加入。這是令人興奮。我想大家都很緊張，但我們都明白事情會如何發展。顯然，他有權利慢慢來。家庭在這當中扮演非常重要的角色。但我知道俄亥俄州對他來說有特殊的意義。」