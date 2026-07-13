世界盃｜美斯被揭向球證發火：同我講嘢要尊重

阿根廷再次打入世界盃的四強，將與英格蘭爭入決賽。而美斯（Lionel Messi）在對瑞士的比賽終於未有入球，但球隊仍加時擊敗對手晉級。在直播期間，美斯就被拍下一段與球證的對話，他直斥球證說話的語氣有欠尊重。

事件發生在上半場的42分鐘，阿根廷獲得1個罰球。不過在直播時就流出了美斯與葡萄牙籍球證賓希路（Joao Pinheiro）的對話。當時美斯說：「說話要溫和一點，不要這麼不尊重人。對我說話溫和點，我之前也很溫和跟你說。」西班牙的《馬卡報》指，美斯很少有這樣向球證發脾氣，未知是否賓希路的語氣令他不悅。