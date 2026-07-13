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體育
出版：2026-Jul-13 17:00
更新：2026-Jul-13 17:00

世界盃｜美斯被揭向球證發火：同我講嘢要尊重

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阿根廷再次打入世界盃的四強，將與英格蘭爭入決賽。而美斯（Lionel Messi）在對瑞士的比賽終於未有入球，但球隊仍加時擊敗對手晉級。在直播期間，美斯就被拍下一段與球證的對話，他直斥球證說話的語氣有欠尊重。

事件發生在上半場的42分鐘，阿根廷獲得1個罰球。不過在直播時就流出了美斯與葡萄牙籍球證賓希路（Joao Pinheiro）的對話。當時美斯說：「說話要溫和一點，不要這麼不尊重人。對我說話溫和點，我之前也很溫和跟你說。」西班牙的《馬卡報》指，美斯很少有這樣向球證發脾氣，未知是否賓希路的語氣令他不悅。

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比列安保路

瑞士不滿安保路罰紅牌

不過對手的瑞士就不滿球證向前鋒比列安保路（Breel Embolo）出示兩黃一紅驅逐。守將的尼高艾維迪（Nico Elvedi）賽後指：「我不明白為何視像助理裁判（VAR）作出這種決定。」教練的穆拉耶堅（Murat Yakin）批評：「在追平之後，形勢在我們一方。然後我想作出換人，換入新的進攻球員。我們原本控制戰局，我們掌握了比賽，但那紅牌，我們遭到一條看來難以理解的規則而得到懲罰，當然，以這種方式被淘汰讓我們非常難過。我們今日不應該遭遇這樣的結果。」

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然而根據國際足協（FIFA）在賽前公布的VAR新守則之下，在球員的第2張黃牌因為被錯誤識別，即向另一球員發出黃牌，VAR就可以介入。而安保路之前已獲得黃牌，第1張黃牌VAR是無法介入，而第2張因為球證向柏利迪斯（Leandro Paredes）出示黃牌，因此屬錯誤識別，VAR因此介入，如果球證沒判罰柏利迪斯，那安保路就可以避免被罰。

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