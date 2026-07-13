世界盃｜特朗普讚哈利卡尼　美國白宮代表證撐英格蘭

美國隊在爭議之下，還是在世界盃的16強出局。美國介入爭議之聲告終，但下一個會否是英格蘭？英國媒體報道，美國白宮的世界盃工作小組負責人安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）表示，在美國出局之後他們轉移希望英格蘭能贏得世界盃，作為美國立國250周年的紀念。

小朱利安尼接受英國《每日郵報》的訪問，提到現在支持的球隊：「你知道嘛，如果美國不能在我們250周年贏得冠軍，那麼英國人來到美國，然後在我們周年慶祝時贏得冠軍也是一個很好的故事。我聽說英格蘭已經經歷了60年的傷痛，所以如果他們贏得這個賽事，對他們來說將是一場美麗的勝利。我絕對認為英格蘭能一路走到最後，他們是現在剩下的頂尖球隊之一。」