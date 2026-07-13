世界盃｜特朗普讚哈利卡尼　美國白宮代表證撐英格蘭

美國隊在爭議之下，還是在世界盃的16強出局。美國介入爭議之聲告終，但下一個會否是英格蘭？英國媒體報道，美國白宮的世界盃工作小組負責人安德魯朱利安尼（Andrew Giuliani）表示，在美國出局之後他們轉移希望英格蘭能贏得世界盃，作為美國立國250周年的紀念。
小朱利安尼接受英國《每日郵報》的訪問，提到現在支持的球隊：「你知道嘛，如果美國不能在我們250周年贏得冠軍，那麼英國人來到美國，然後在我們周年慶祝時贏得冠軍也是一個很好的故事。我聽說英格蘭已經經歷了60年的傷痛，所以如果他們贏得這個賽事，對他們來說將是一場美麗的勝利。我絕對認為英格蘭能一路走到最後，他們是現在剩下的頂尖球隊之一。」
朱利安尼表示，特朗普（Donald Trump）對足球都有認識：「在幾年之前，我與一班人跟特朗普總統打高爾夫，朗尼（Wayne Rooney）也在場，而總統對足球認識有不少認識，我想這是因為拜倫（Barron Trump，特朗普孻仔）有關。」他又指特朗普（Donald Trump）上星期在社交平台上曾稱讚英格蘭前鋒哈利卡尼（Harry Kane）是「偉大的球員」和「偉大的人」，他說：「哈利卡尼是英格蘭隊的首席射手，如果他們可以贏得冠軍，他會是主要的原因。他是隊內其中一個主力球員，他與祖迪比寧咸（Jude Bellingham）都是好的運動員。」
卡尼曾與特朗普打高爾夫球
在之前，哈利卡尼曾證實與美國領導人打高爾夫球，時間是在2024年。他曾表示：「事實上我其實打得不錯（高爾夫球），不過在18個月前他曾邀請我去棕櫚灘打波。所以，當總統邀請你去某個地方時，能夠見到他，當然還能和他一起打高爾夫球，這真是一種非常超現實的經歷。說實在他的高爾夫球打得不錯，可以肯定，我也想在他那個年紀時仍像他一樣打得那麼好。這是一次獨特的經歷，但我很感激他邀請我一起玩。」