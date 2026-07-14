世界盃｜歐洲內訌爭入世盃決賽 法國西班牙「細」味濃

一隊力爭連續3屆世盃打入決賽，一隊力爭三殺強敵，歐洲最強的「高盧雄雞」法國及「狂牛兵團」西班牙，於達拉斯舉行的世盃準決賽相遇；兩隊各擅勝場，入球中位數[2.5]球，「細」盤先取。(球賽編號FB3029，7月15日03:00開賽，ViuTV99台直播)

麥巴比

最新世界排名，法國第1、西班牙第3，以近屆足球大賽表現計，雙雄亦是歐洲最強。奪標大熱法國，在兩大王牌前鋒基利安麥巴比及奧士文尼迪比利壓陣下，由32強起3戰法定時間先後解決瑞典、巴拉圭及摩洛哥兼0失球，贏來兵不血刄。球隊攻守俱備，防守鐵三角有門將邁治蘭、中堅烏柏美卡奴及威廉沙列巴，當然法軍近兩戰的對手死守戰術失敗，今場初遇歐洲同級對手，料部署更謹慎，主靠麥巴比及助攻王米高奧利斯策動反攻，以求打破近兩戰對賽全敗往績。

耶馬爾

西班牙近2年大賽剋法國 「狂牛兵團」淘汰賽同樣3戰法定時間解決對手，雖然近兩戰只靠後備奇兵米基爾美連奴絕殺對手，但換來減低球員體力消耗，門將烏尼西蒙上仗鬥比利時，今屆6戰失第1球。球隊今屆大軍「去皇家馬德里球員」，但一眾西甲兵包括西蒙、中堅古巴斯及拉樸迪，對皇馬的麥巴比熟路，有利防守。再者，「狂牛」在2024年歐國盃4強及2025年歐國聯4強，先後法定時間淨勝「雄雞」1球，當中今屆未完全上力的超新星耶馬爾共入3球，球隊累計在對上7次殺入準決賽的足球大賽，6次躋身決賽。