世界盃︱美斯生涯首遇英格蘭 21年前首披阿根廷戰衣47秒紅牌改寫歷史

世界盃四強阿根廷對英格蘭，將在7月16日（周四）凌晨3時開賽，卻是阿根廷球王美斯為國上陣205場，首次面對這支1966年世界盃盟主。事實上，2005年美斯曾有機會與碧咸、朗尼、謝拉特、林柏特、奧雲等在友賽交手，但因一張「47秒紅牌」改寫歷史。

美斯在64分鐘入替利辛度盧比斯，他在三閘線附近接應隊友傳球，在第2次觸球推進時被匈牙利球員雲錫（Vanczák）拉住球衣，美斯疑以肘擊令對手倒地，球證出示紅牌，令美斯首次為阿根廷一隊上陣47秒就結束。

擊敗瑞士後，美斯大讚英格蘭並期待4強激戰︰「英格蘭是一支強隊，這樣的對賽令我額外有動力。我將首次對英格蘭，我早已對過大部份球隊，就只欠英格蘭，因此這樣也不錯。」

比克福特︰無人可以12碼全中

英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）直言有機會與「由細睇到大」的美斯同場感到高興︰「機會終於來了，大家都知道美斯及阿根廷有多利害，但我們不止要守住美斯。」美斯今屆對奧地利及埃及先後射失12碼，但比克福特指︰「我不知道他職業生涯射了多少次12碼，但沒有人可以不斷操刀仍100%入網，也不認為美斯會害怕。」