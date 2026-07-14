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體育
出版：2026-Jul-14 10:39
更新：2026-Jul-14 10:39

世界盃︱美斯生涯首遇英格蘭 21年前首披阿根廷戰衣47秒紅牌改寫歷史

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世界盃︱美斯生涯首遇英格蘭 21年前首披阿根廷戰衣47秒紅牌改寫歷史

世界盃︱美斯生涯首遇英格蘭 21年前首披阿根廷戰衣47秒紅牌改寫歷史

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世界盃四強阿根廷對英格蘭，將在7月16日（周四）凌晨3時開賽，卻是阿根廷球王美斯為國上陣205場，首次面對這支1966年世界盃盟主。事實上，2005年美斯曾有機會與碧咸、朗尼、謝拉特、林柏特、奧雲等在友賽交手，但因一張「47秒紅牌」改寫歷史。

被匈牙利球員雲錫（Vanczák）拉住球衣，美斯疑以肘擊令對手倒地 阿根廷在2005年8月友賽匈牙利，當日阿根廷教練比克文（Jose Pekerman）見證美斯後備上陣47秒紅牌 美斯首次為阿根廷一陣上陣紅牌，令他錯過2005年11月友癲英格蘭 世界盃1998，碧咸對阿根廷紅牌成為經典時刻（資料圖片）

美斯2005年對匈牙利後備上陣紅牌

阿根廷在2005年8月友賽匈牙利，當日阿根廷教練是比克文（Jose Pekerman），正選陣容為里奧法蘭高、蘇連、軒斯、阿耶拉、現任阿根廷主帥史卡朗尼、班拿迪、迪亞歷辛度、盧祖干沙里斯、麥斯洛迪古斯、基斯普及利辛度盧比斯。

後備上陣肘擊匈牙利球員領紅

美斯在64分鐘入替利辛度盧比斯，他在三閘線附近接應隊友傳球，在第2次觸球推進時被匈牙利球員雲錫（Vanczák）拉住球衣，美斯疑以肘擊令對手倒地，球證出示紅牌，令美斯首次為阿根廷一隊上陣47秒就結束。

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數日後阿根廷友賽以2︰3不敵英格蘭，當時基斯普先開紀錄，朗尼接應碧咸助攻追平。森美爾建功為阿根廷第二度領前，但奧雲梅開二度令英格蘭反勝。

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擊敗瑞士後，美斯大讚英格蘭並期待4強激戰︰「英格蘭是一支強隊，這樣的對賽令我額外有動力。我將首次對英格蘭，我早已對過大部份球隊，就只欠英格蘭，因此這樣也不錯。」

比克福特︰無人可以12碼全中

英格蘭門將比克福特（Jordan Pickford）直言有機會與「由細睇到大」的美斯同場感到高興︰「機會終於來了，大家都知道美斯及阿根廷有多利害，但我們不止要守住美斯。」美斯今屆對奧地利及埃及先後射失12碼，但比克福特指︰「我不知道他職業生涯射了多少次12碼，但沒有人可以不斷操刀仍100%入網，也不認為美斯會害怕。」

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