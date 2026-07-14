世界盃｜西班牙古巴斯促保持包容　為前總理批法國隊言論降溫

西班牙前總理拉霍伊（Mariano Rajoy）在日前攻擊法國隊，指他們沒有法國人的言論，西班牙隊的古巴斯（Pau Cubarsi）向電台訪問為事件降溫，他指各方面應保持包容。

古巴斯在接受加泰羅尼亞的電台訪問，被問及拉霍伊的言論時，他說：「如果他們為法國國家隊比賽，到頭來，他們都是法國人，無論膚色如何，因為歸根結底，我們必須對所有人寬容。膚色其實不是問題，我們都是人，我們都值得互相尊重。」拉霍伊的言論就引起西班牙政府的批評，總理桑切斯（Pedro Sanchez）在社交平台批評：「有些人仍然以姓氏、出生地或膚色來衡量歸屬感。而另一些人則以我們對國家的根基以及我們的貢獻來衡量。比如踢足球、照顧長輩或創業。法國，四強見。願最優秀的人獲勝，願種族主義失敗。」