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體育
出版：2026-Jul-14 11:04
更新：2026-Jul-14 11:04

世界盃｜西班牙古巴斯促保持包容　為前首相批法國隊言論降溫

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西班牙國腳的古巴斯。(路透社)

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西班牙前首相拉霍伊（Mariano Rajoy）在日前攻擊法國隊，指他們沒有法國人的言論，西班牙隊的古巴斯（Pau Cubarsi）向電台訪問為事件降溫，他指各方面應保持包容。

古巴斯在接受加泰羅尼亞的電台訪問，被問及拉霍伊的言論時，他說：「如果他們為法國國家隊比賽，到頭來，他們都是法國人，無論膚色如何，因為歸根結底，我們必須對所有人寬容。膚色其實不是問題，我們都是人，我們都值得互相尊重。」拉霍伊的言論就引起西班牙政府的批評，總理桑切斯（Pedro Sanchez）在社交平台批評：「有些人仍然以姓氏、出生地或膚色來衡量歸屬感。而另一些人則以我們對國家的根基以及我們的貢獻來衡量。比如踢足球、照顧長輩或創業。法國，四強見。願最優秀的人獲勝，願種族主義失敗。」

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法國駐馬德里大使館就表示：「我不想引發爭議，但值得重申事實：法國國家隊的所有球員都是法國人。26名球員中，23人出生在法國。另外3名出生在國外的球員也都是法國人。」法國海外領土部長穆祖（Naïma Moutchou）就呼籲法國隊向拉霍伊提出起訴：「每一次法國隊取得勝利，同樣的偏見和種族主義侮辱就會再次出現。這不是失誤。這是一種有條不紊、習以為常的對法國及其一切的仇恨。」

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