香港金牛啦啦隊再招募新星 不限年齡性別國籍（附報名連結）

香港金牛籃球俱樂部（下稱「香港金牛」）旗下官⽅啦啦隊「Taurus」再度展開新星招募。今屆招募延續「零⾨檻」理念，不設年齡、性別、體型及國籍限制，只要熱愛表演、充滿⾃信、渴望站上職業籃球舞台，均歡迎報名。
作為香港首支職業籃球啦啦隊，「Taurus」⾃2024 年成立以來，⼀直廣受外界好評，更是香港金牛主場最受球迷歡迎的焦點之⼀，陪伴球隊⾛過多個重要時刻，亦吸引不少年輕⼈追夢加入。
⼀如過去兩年的招募，「Taurus」希望發掘更多具潛⼒的新⾯孔。無論有沒有舞蹈經驗，只要對表演充滿熱誠、勇於挑戰自己，並擁有團隊精神及舞台魅⼒，都有機會成為香港金牛官⽅啦啦隊⼀分子。
入圍員可獲專業培訓
成功通過甄選的成員，將獲球會安排⼀連串的專業培訓，包括舞蹈技巧、舞台表演、化妝及髮型造型等課程，更有機會參與香港金牛主場賽事、球會活動及不同公開演出，在職業籃球舞台上展現自我，累積寶貴演出經驗。
香港金牛希望透過「Taurus」推廣本地籃球文化，除了為球隊打氣助威，更希望向社會傳遞健康、活⼒及團隊合作精神。因此，本屆甄選將以「活力、健康、魅力」作為主要評選標準，尋找最具潛⼒的新星加入團隊。
今屆招募即⽇起⾄8⽉9⽇接受報名，整個甄選將分兩個階段進行，預計8月中旬舉⾏初選⾯試，9月上旬進⾏終極甄選。