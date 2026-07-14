香港金牛啦啦隊再招募新星 不限年齡性別國籍（附報名連結）

香港⾦⽜啦啦隊再招募新星 不限年齡性別國籍（附報名連結）

香港金牛籃球俱樂部（下稱「香港金牛」）旗下官⽅啦啦隊「Taurus」再度展開新星招募。今屆招募延續「零⾨檻」理念，不設年齡、性別、體型及國籍限制，只要熱愛表演、充滿⾃信、渴望站上職業籃球舞台，均歡迎報名。

作為香港首支職業籃球啦啦隊，「Taurus」⾃2024 年成立以來，⼀直廣受外界好評，更是香港金牛主場最受球迷歡迎的焦點之⼀，陪伴球隊⾛過多個重要時刻，亦吸引不少年輕⼈追夢加入。

⼀如過去兩年的招募，「Taurus」希望發掘更多具潛⼒的新⾯孔。無論有沒有舞蹈經驗，只要對表演充滿熱誠、勇於挑戰自己，並擁有團隊精神及舞台魅⼒，都有機會成為香港金牛官⽅啦啦隊⼀分子。