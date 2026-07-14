世界盃｜38歲荷蘭球證逝世　曾涉性侵未成年兒童被剔除

繼南非的積丹阿當斯（Jayden Adams）之後，再發生與世界盃相關不幸事件。荷蘭足考在星期一（13日）宣布，38歲的球證戴佩歷（Rob Dieperink）離世，他原本有機會成為今屆的世界盃球證，但因為在早前於英國涉及一宗性侵兒童案，最後被國際足協（FIFA）剔除。
荷蘭足協在星期一公布戴佩歷的死訊。聲明指世界足球失去了一位富國際賽經驗的球證，戴佩歷在2011至12年球季開季在職業賽事執法，在2017年開始執法荷甲比賽，至今擔當284場職業賽的裁判。他同時也是國際賽事的視像助理裁判（VAR），在2024年歐洲國家盃以及奧運中執法。同時也經常於歐洲賽場出現，當中包括2024年歐霸盃決賽的助理VAR以及在洲際盃擔當VAR。
在今年5月的一場歐協聯比賽後，他被指涉及性侵一名男童，英國倫敦警察其後以證據不足為由未有對戴佩歷提出起訴，不過他仍被FIFA剔除於世界盃的名單。他其後向荷蘭媒體解釋：「我是被冤枉的，這令我非常悲哀。從一開始，我就全力配合警方調查，並立即向國際足協、歐洲足協和荷蘭足協提供了所有資料。我非常感謝荷蘭足協給予我的支持以及他們處理事件的方式。國際足協決定不讓我參加世界盃，這令人遺憾；當然，我對此感到失望。」戴佩歷在上周末才執法了一場友賽。
南非警察調查阿當斯死亡案件
另外有關於阿當斯的案件，南非警方將進行調查「開普敦中央警察在星期六發現一名25歲男子的屍體，並已立案調查。案件相關的事情仍在調查中。阿當斯的家人表示，目前仍在等待驗屍結果，未確定其葬禮。25歲的阿當斯之前隨南非國家隊出席世界盃，並且取得上陣機會。而在他參與世界盃前，其母親離世令他非常悲傷，在社交平台的影片，在隊友於更衣室慶祝時，他也默默坐在一旁。
olha esse video dos jogadores da Africa do Sul comemorando no vestiario— Luís (@luisplomar) July 11, 2026
no segundo 18 o Jayden Adams sentado sozinho, que loucura...
pic.twitter.com/FM91QOVLf4 https://t.co/fOaWtufgzV