世界盃｜38歲荷蘭球證逝世　曾涉性侵未成年兒童被剔除

繼南非的積丹阿當斯（Jayden Adams）之後，再發生與世界盃相關不幸事件。荷蘭足考在星期一（13日）宣布，38歲的球證戴佩歷（Rob Dieperink）離世，他原本有機會成為今屆的世界盃球證，但因為在早前於英國涉及一宗性侵兒童案，最後被國際足協（FIFA）剔除。

荷蘭足協在星期一公布戴佩歷的死訊。聲明指世界足球失去了一位富國際賽經驗的球證，戴佩歷在2011至12年球季開季在職業賽事執法，在2017年開始執法荷甲比賽，至今擔當284場職業賽的裁判。他同時也是國際賽事的視像助理裁判（VAR），在2024年歐洲國家盃以及奧運中執法。同時也經常於歐洲賽場出現，當中包括2024年歐霸盃決賽的助理VAR以及在洲際盃擔當VAR。