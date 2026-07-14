英超｜車路士利物浦新帥同日履新　沙比阿朗素透露選藍戰士原因

英超的車路士與利物浦新帥同日會見了記者，車路士的沙比阿朗素（Xabi Alonso）親自解釋選擇了藍戰士而不是紅軍的原因。至於利物浦的伊拉奧拿（Andoni Iraola）亦解釋在他手下紅軍的策略。 44歲的沙比阿朗素重返英超，不過沒有成為史洛治（Arne Slot）的繼任人，而是接過車路士的燙手山芋。他在星期一（13日）的記者會上說明了原因：「好，這是因為時機。今日是我第一日來到史丹福橋，向你們講話。我一直就在期待這樣的挑戰，一個大挑戰。車路士是其中一間大球會，我期待能在這裡取得成功。」在史洛治離隊，阿朗素原本是其中一個熱門人選，不過紅軍最後請到阿朗素的兒時好友伊拉奧拿。

車路士職銜從「主教練」改回「領隊」 阿朗素與他之前兩任的馬利斯卡（Enzo Maresca）與羅仙尼亞（Liam Rosenior）的主教練不同，他是「領隊」，被問到會否覺得自己的權力不同時他表示：「我喜歡的一點是，我們一起工作，我們所有人都參與到我們所做的決策當中，我們都需要對此負責。」 阿朗素續說：「終極的目標很清晰，對我而言，這是正確的方向。我們都相信，我們在一條正確的路上做正確的事。這裡是有潛力的，我認為這裡有強健的基礎，這裡已經有一支好的隊伍。我們需要以正確的方式加強這方面的建設，並為此做出正確的決定。我們感覺與體育總監的思路是一致的。最終目標是建立一支優秀的球隊，組建一支合適的隊伍，而我們正處於實現這目標的關鍵時刻。」

伊拉奧拿：讓球迷安心支持球隊 同樣44歲的伊拉奧拿，在利物浦也會見記者。他與紅軍簽下了2年的合約，接替史洛治。他在記者會先回應了球迷：「我認為足球，特別是利物浦，是需要講求連繫，與人們連繫，與我們的球迷連繫。我曾經在晏菲路的另一邊，我經歷過基艾沙（Federico Chiesa）在上季初攻入的第一球。你感受到球場的氣氛，我很喜歡在這裡比賽的每一刻，但這需要來自我們的表現，來自球場。我們有一支很努力的隊伍，充滿激情、積極進取、目標明確，這樣每個人都能認同我們，每個人都能安心地支持這支球隊。」

伊拉奧拿被問到缺乏帶領大球會的經驗時，他表示：「我已經準備好，我明白，這是一個龐大的球會。我現在說的每一句話，都會受到最嚴格的審視。你必須非常注意自己的言行，避免犯錯，但我不想過於謹慎。我希望表現得盡可能正常。我不會完全把自己封閉起來，只會在訓練場和家裡活動。我也想去市內逛逛，體驗一下這座城市。我知道有些地方我想拍些照片。這是執教利物浦的魅力所在，我不想做太多改變。」