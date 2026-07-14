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體育
出版：2026-Jul-14 14:37
更新：2026-Jul-14 14:37

世界盃｜卡尼以其人之道還治其人之身　將從馬勒當拿所學對返阿根廷

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英格蘭前鋒的卡尼。(路透社)

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英格蘭將在世界盃的四強硬拼阿根廷，在賽前的記者會，英格蘭射手的哈利卡尼（Harry Kane）被問及對已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）的感覺。原因是在2017年，馬勒當拿曾探訪熱刺，並有私人教授卡尼一些技巧。

馬勒當拿當時是應他的阿根廷舊隊友雅迪尼斯（Ossie Ardiles）的邀請，去到當時借用溫布萊球場比賽的熱刺。在溫布萊的更衣室，他與自己紐維爾舊生的舊隊友普捷天奴（Mauricio Pochettino），以及卡尼和當時熱刺的隊長洛里斯（Hugo Lloris）見面。在對阿根廷前，卡尼問及當時對馬勒當拿的感覺：「我見到他時，他非常和藹可親，我們只是簡單地聊了幾句。那裡有一段片，他談到我的把握力和與守門員的眼神交流。那段影片其實很不錯的。」

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在影片中，馬勒當拿有教授卡尼一些把握力的技巧：「真是個出色的射手，穆里斯奧（普捷天奴）真是球隊的骨幹，曉高（洛里斯）阻擋着後面的龍門，而哈利就將一切放入另一邊龍門。」他續說：「哈利，不要永遠都只射向近柱，有時要試遠柱。你知道為甚麼？守門員永遠都會在電視上看着你，所以下一次，遠柱！」該場比賽熱刺4:1擊敗了利物浦，卡尼梅開二度。

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