世界盃｜卡尼以其人之道還治其人之身　將從馬勒當拿所學對返阿根廷

英格蘭將在世界盃的四強硬拼阿根廷，在賽前的記者會，英格蘭射手的哈利卡尼（Harry Kane）被問及對已故阿根廷球王馬勒當拿（Diego Maradona）的感覺。原因是在2017年，馬勒當拿曾探訪熱刺，並有私人教授卡尼一些技巧。

馬勒當拿當時是應他的阿根廷舊隊友雅迪尼斯（Ossie Ardiles）的邀請，去到當時借用溫布萊球場比賽的熱刺。在溫布萊的更衣室，他與自己紐維爾舊生的舊隊友普捷天奴（Mauricio Pochettino），以及卡尼和當時熱刺的隊長洛里斯（Hugo Lloris）見面。在對阿根廷前，卡尼問及當時對馬勒當拿的感覺：「我見到他時，他非常和藹可親，我們只是簡單地聊了幾句。那裡有一段片，他談到我的把握力和與守門員的眼神交流。那段影片其實很不錯的。」