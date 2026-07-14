世界盃｜法國古迪為球會隊友辯護　指耶馬爾並非不尊重

對於耶馬爾（Lamine Yamal）向記者表示，自己不懼怕法國隊，而是應該法國隊懼怕。這被認為是對法國隊的挑釁，不過他的巴塞隆拿隊友，法國守將的祖利斯古迪（Jules Kounde）就在星期一（13日）為球會隊友辯護，指耶馬爾不是對法國的不尊重。

兩隊今晚就碰頭，此前耶馬爾受訪指，西班牙近年都擊敗法國，所以法國隊才應該懼怕西班牙。古迪在星期一受訪回應事件，他說：「不，我們從未覺得不受尊重。我很清楚拉明（耶馬爾），對我而言這只是展示他的信心。我在巴塞見過，他們會對自己的態度和所效力的球隊充滿信心。我將這視為他的一種額外動力，沒有其他。」