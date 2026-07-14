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體育
出版：2026-Jul-14 15:02
更新：2026-Jul-14 15:02

世界盃｜法國古迪為球會隊友辯護　指耶馬爾並非不尊重

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法國的古迪指球會隊友的耶馬爾沒有不尊重法國隊的意思。(美聯社)

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對於耶馬爾（Lamine Yamal）向記者表示，自己不懼怕法國隊，而是應該法國隊懼怕。這被認為是對法國隊的挑釁，不過他的巴塞隆拿隊友，法國守將的祖利斯古迪（Jules Kounde）就在星期一（13日）為球會隊友辯護，指耶馬爾不是對法國的不尊重。

兩隊今晚就碰頭，此前耶馬爾受訪指，西班牙近年都擊敗法國，所以法國隊才應該懼怕西班牙。古迪在星期一受訪回應事件，他說：「不，我們從未覺得不受尊重。我很清楚拉明（耶馬爾），對我而言這只是展示他的信心。我在巴塞見過，他們會對自己的態度和所效力的球隊充滿信心。我將這視為他的一種額外動力，沒有其他。」

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西班牙的耶馬爾出席四強的賽前記者會。(路透社)

拉比奧特：沒有特別招呼耶馬爾計劃

在同一日，耶馬爾也被問及古迪的想法：「我不驚訝，我很清楚你們（記者）。他們問我有沒有害怕法國，我說沒有。我們是歐洲冠軍，這就是足球，如古迪所說，足球就是這椒，沒有其他。」這是繼2024年歐洲國家盃西班牙四強擊敗法國後，兩隊再一次交手，當時耶馬爾攻入一球，協助西班牙贏2:1。

法國的中場拉比奧特（Adrien Rabiot）就指西班牙不只是有耶馬爾：「我們沒有特別對付耶馬爾的計劃。我們是專注整支西班牙隊，不是一個球員。我們知道他們各方面都危險，他，在他們前線，他們控球在腳，在禁區前的小區域不斷傳球。我們需要關注是他們所有人，不只單一個體。」

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