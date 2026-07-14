轉會消息｜曼聯簽入車路士中場山度士　紐卡素拒放古馬雷斯

英超的曼聯在星期一（13日）落實新季的第一簽，據報以4,800萬英鎊簽入車路士的巴西中場安達利山度士（Andrey Santos），同時有傳球隊準備爭取阿士東維拉的比利時國腳泰利文斯（Youri Tielemans）加盟。至於阿仙奴的目標般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）雖然已表態離隊，但有指紐卡素拒絕放人，未知會否又一次演變成去年阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）的鬧劇。 曼聯在周一落實了安達利山度士的加盟，該22歲巴西中場與紅魔簽約至2031年的夏天，並有選擇權再續約一年。紅魔的足球總監韋確斯（Jason Wilcox）表示：「安達利是位出色的中場球員，有優秀的技術，能夠在攻守兩方面都對比賽產生影響。」據報曼聯原意簽入的另一位巴西中場艾達臣荷西（Ederson Silva）因為體測未能通過，有關交易已告吹，而紅魔目前已轉維拉的比利時中場泰利文斯。據英國廣播公司報道，29歲的泰利文斯合約有解約條款，因此在曼聯與其個人達成協議後，就很容易完成交易，而有關協議據報即將完成。

至於早前表態離隊的巴西中場古馬雷斯，雖然有傳獲阿仙奴的垂青。但據紐卡素的消息否認會放人。喜鵲方面指古馬雷斯已確定會歸隊，並指有關傳聞是「無稽之談」，又指阿仙奴沒有與古馬雷斯接觸。同時消息提及到去年伊沙克的鬧劇，表示球隊不希望再發生。在去年，伊沙克因為要求轉投利物浦被拒，一度拒絕與球隊操練，結果喜鵲還是被迫出售。紐卡素在今夏有多位球員離隊，如果隊長的古馬雷斯亦他投，球隊將大受影響。 沙比阿朗素欲留安素費南迪斯

至於西班牙的《馬卡報》報道，車路士打算收購華歷簡奴的左閘球員查華利亞（Pep Chavarria），這將是沙比阿朗素（Xabi Alonso）正式上任後的新收購。而有指阿朗素想保留隊中的阿根廷國腳安素費南迪斯（Enzo Fernandez），沙比在星期一的記者會表示想留住安素，他說：「我們有過談話，不過，你們理解，我們的對話需要保密。」而他也表示，前鋒的尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）因為未有被拜仁慕尼黑買斷，故此他會隨藍戰士到亞洲及澳洲備戰，當中包括在香港啟德主場館對祖雲達斯。

意大利的媒體又報道，意甲的羅馬已拒絕馬德里體育會開出4,000萬歐元報價，收購中場的古亞迪奧干尼（Manu Kone）。這位法國中場同時獲得曼聯及利物浦的注意。而另一支意甲隊伍國際米蘭，有指已放棄簽入車路士的守將杜利奧查洛巴（Trevoh Chalobah），原因是球隊無法滿足車路士3,000萬英鎊的要價，不過另一支意甲的科木就仍對他感興趣。 賓菲加提高挪威舒捷爾達魯普身價 葡萄牙媒體報道，在對英格蘭射入世界波的挪威翼鋒舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup），被賓菲加提升標價至4,300萬英鎊，並有傳車路士、利物浦及熱刺都在關注。而英國《每日郵報》報道，阿士東維拉有意將在AC米蘭的厄瓜多爾左閘佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）帶返英超。