世界盃｜四強球隊數據　法國攻力最強？

世界盃僅餘下4支球隊，4隊也意外地是世界盃名前4的4隊，因此這可說是四大高手的最後交鋒。而根據數據分析，各支球隊的優劣，法國雖然攻力最強，不過他們的對手西班牙卻是防守最好，這場2024年歐洲國家盃的翻版，也是一場「矛盾大戰」。至於英格蘭與阿根廷，一隊是傳中最多最準的球隊，另一隊就是地波最多的球隊，這也是兩隊風格的決鬥。
根據數據機構OPTA的數字，法國隊在進攻方面是表現最出色，6場比賽只計算90分鐘內表現，法國場均入2.7球，比阿根廷2.6球稍多，而四強最少是西班牙，1.8球。至於射門方面，法國場均都有18.3次射門與西班牙一樣是四強最多，而阿根廷卻只有14.6次，因此阿根廷的入球轉化率也是四強最高。而預期入球值（xG），法國每場有2.4，而英格蘭是最少，只有1.7。
西班牙走動最多防守最好
防守數據方面，西班牙完全佔先，90分鐘內的場均失球，西班牙只有0.2個，而阿根廷與英格蘭則0.9個。在面對的射門，西班牙場均只有5.7次，而英格蘭卻有10.9次。撲救的成功率，西班牙去到86%，法國也有80%，而阿根廷卻只得57%，而預期失球的數字，西班牙場均僅0.3，英格蘭卻達0.8。然而在活躍方面，阿根廷是四強走動最少的隊伍，球隊在90分鐘內場均的跑動只有106.0公里，西班牙球員卻是114.1公里，而阿根廷的對手英格蘭，亦去到111.1公里。衝刺的次數，阿根廷也僅365.3次，比最活躍的西班牙438.8次少。
在打法上，西班牙控球較多，場均控球比率達66%，而英格蘭只有57%。傳球的準繩，阿根廷與西班牙同樣去到90.4%，而法國最少，只有88.4%。阿根廷較多放直線，球隊的直線球場均5.9次，而英格蘭只有4.1次。因為英軍較多用高空攻勢，他們傳中次數場均15.3次，不過西班牙更多，達15.8次，而阿根廷只有7.1次。英格蘭較喜歡傳中的原因，是因為他們的傳中成功次數場均3.8次，而阿根廷只有1.5次，不過傳中最差，還是法國，成功次數場均1.3次。然而計成功率，英格蘭雖然有25%，不過阿根廷其實都有21%，相反法國和西班牙的傳中多數無效，他們成功率只有14%和18%。