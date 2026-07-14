世界盃｜四強球隊數據　法國攻力最強？

世界盃僅餘下4支球隊，4隊也意外地是世界盃名前4的4隊，因此這可說是四大高手的最後交鋒。而根據數據分析，各支球隊的優劣，法國雖然攻力最強，不過他們的對手西班牙卻是防守最好，這場2024年歐洲國家盃的翻版，也是一場「矛盾大戰」。至於英格蘭與阿根廷，一隊是傳中最多最準的球隊，另一隊就是地波最多的球隊，這也是兩隊風格的決鬥。

根據數據機構OPTA的數字，法國隊在進攻方面是表現最出色，6場比賽只計算90分鐘內表現，法國場均入2.7球，比阿根廷2.6球稍多，而四強最少是西班牙，1.8球。至於射門方面，法國場均都有18.3次射門與西班牙一樣是四強最多，而阿根廷卻只有14.6次，因此阿根廷的入球轉化率也是四強最高。而預期入球值（xG），法國每場有2.4，而英格蘭是最少，只有1.7。