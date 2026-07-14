世界盃｜阿根廷陰謀論又添一筆　美國球證超旺美斯

網民取笑美斯（Lionel Messi）是「FIFA Boy」的證據又增加，國際足協（FIFA）公布英格蘭對阿根廷的四強比賽，將委派美國的摩洛哥裔球證艾法夫（Ismail Elfath）執法，據報這位球證無論國際賽還是美職聯，都「旺」美斯，他的球隊從沒有落敗。

國際足協未有擔心陰謀論的問題，對英格蘭的比賽安排了艾法夫執法。這位美國球證之前已執法今屆3場的比賽，當中包括荷蘭對日本、西班牙對烏拉圭以及挪威對巴西的3場大戰，合共出示8黃1紅。在西班牙的比賽，被西班牙媒體批評對烏拉圭的判罰不夠強硬，但他還是在下半場補時紅牌驅逐了烏拉圭的奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio）。而另一個可能的爭議，是他在巴西的比賽，未有判罰挪威的基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）在禁區內踢跌馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），是及後視像助理裁判介入而改判罰12碼，不過般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）射失。