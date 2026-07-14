世界盃｜阿根廷陰謀論又添一筆　美國球證超旺美斯

網民取笑美斯（Lionel Messi）是「FIFA Boy」的證據又增加，國際足協（FIFA）公布英格蘭對阿根廷的四強比賽，將委派美國的摩洛哥裔球證艾法夫（Ismail Elfath）執法，據報這位球證無論國際賽還是美職聯，都「旺」美斯，他的球隊從沒有落敗。
國際足協未有擔心陰謀論的問題，對英格蘭的比賽安排了艾法夫執法。這位美國球證之前已執法今屆3場的比賽，當中包括荷蘭對日本、西班牙對烏拉圭以及挪威對巴西的3場大戰，合共出示8黃1紅。在西班牙的比賽，被西班牙媒體批評對烏拉圭的判罰不夠強硬，但他還是在下半場補時紅牌驅逐了烏拉圭的奧古斯甸簡奴比奧（Agustin Canobbio）。而另一個可能的爭議，是他在巴西的比賽，未有判罰挪威的基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer）在禁區內踢跌馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），是及後視像助理裁判介入而改判罰12碼，不過般奴古馬雷斯（Bruno Guimaraes）射失。
執法美斯比賽未輸過
不過，來自美國的艾法夫最重要是為美斯帶來好運。這位美國球證不是第一次與美斯在世界盃碰面，然又這不是在今屆，而是在上屆決賽，他是擔任決賽的第4球證，阿根廷在決賽擊敗法國奪標，為美斯取得首個世界盃冠軍。在2023年，美斯轉投了美職聯，艾法夫在1個月後的北美聯賽盃決賽執法，美斯帶領國際邁亞密擊敗拿舒維爾首次贏得冠軍。而加入美職聯後，艾法夫共4次執法國際邁亞密的比賽，除了北美聯賽盃的決賽，在另外3場的美職聯取得4個入球，而且4次都是邁亞密贏。
根據美職聯的數據，艾法夫是執法尺度較嚴的球證。他在今個賽季10場的比賽，合共出示41張黃牌，驅逐了3人出場及判罰3個12碼。雖然沒有證據可以證實美斯與艾法夫有任何的勾結，不過在經歷淘汰賽以來的執法爭議，今場比賽的球證人選，可能又將納入陰謀論之中。