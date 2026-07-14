熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-14 18:28
更新：2026-Jul-14 18:28

世界盃｜美國爭議前鋒巴洛根　簽入勒邦占士經理人旗下

分享：
AP26188062173098

美國前鋒的巴洛根加入了勒邦占士的經理人公司。(美聯社)

adblk4

因為國際足協（FIFA）「特赦」而免卻停賽的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun），據報已簽入NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人旗下公司，成為他們首位足球員。

巴洛根今屆在世界盃攻入3球，是美國隊晉級至16強的重要成員。然而「巴洛根門」事件，令他卻蒙上污點。原因是FIFA引用了《紀律章程》的第27條，豁免他即時停賽，其後揭發美國總統特朗普（Donald Trump）事前致電國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）要求審視有關紅牌，最後被指FIFA的紀律委員會主席一人決定豁免，事件仍在繼續爭論。

adblk5

勒邦占士的長期經理人列治保羅（Rich Paul）在星期一（13日）公布巴洛根加盟他們的經理人公司，與勒邦、安東尼戴維斯（Anthony Davis）等，同為保羅旗下公司「Klutch」的運動員。Klutch其實在2024年已在歐洲成立經理人公司，代表多位頂級的球員，包括有阿仙奴的夏維斯（Kai Havertz）以及熱刺的古達斯（Mohammed Kudus），但正式屬於美國母公司，巴洛根是第1位。而有傳這位摩納哥的前鋒獲得多支歐洲球隊，包括英超球會垂青，而他之前曾是阿仙奴的青訓球員，並曾在兵工廠效力。

adblk6
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）
世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026 4強賽程，7月15日法國對西班牙（am730製圖） 世界盃2026 4強賽程，7月16日英格蘭對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務