世界盃｜美國爭議前鋒巴洛根　簽入勒邦占士經理人旗下

因為國際足協（FIFA）「特赦」而免卻停賽的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun），據報已簽入NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人旗下公司，成為他們首位足球員。
巴洛根今屆在世界盃攻入3球，是美國隊晉級至16強的重要成員。然而「巴洛根門」事件，令他卻蒙上污點。原因是FIFA引用了《紀律章程》的第27條，豁免他即時停賽，其後揭發美國總統特朗普（Donald Trump）事前致電國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）要求審視有關紅牌，最後被指FIFA的紀律委員會主席一人決定豁免，事件仍在繼續爭論。
勒邦占士的長期經理人列治保羅（Rich Paul）在星期一（13日）公布巴洛根加盟他們的經理人公司，與勒邦、安東尼戴維斯（Anthony Davis）等，同為保羅旗下公司「Klutch」的運動員。Klutch其實在2024年已在歐洲成立經理人公司，代表多位頂級的球員，包括有阿仙奴的夏維斯（Kai Havertz）以及熱刺的古達斯（Mohammed Kudus），但正式屬於美國母公司，巴洛根是第1位。而有傳這位摩納哥的前鋒獲得多支歐洲球隊，包括英超球會垂青，而他之前曾是阿仙奴的青訓球員，並曾在兵工廠效力。