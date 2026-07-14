世界盃｜美國爭議前鋒巴洛根　簽入勒邦占士經理人旗下

因為國際足協（FIFA）「特赦」而免卻停賽的美國前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun），據報已簽入NBA球星勒邦占士（LeBron James）的經理人旗下公司，成為他們首位足球員。

巴洛根今屆在世界盃攻入3球，是美國隊晉級至16強的重要成員。然而「巴洛根門」事件，令他卻蒙上污點。原因是FIFA引用了《紀律章程》的第27條，豁免他即時停賽，其後揭發美國總統特朗普（Donald Trump）事前致電國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino）要求審視有關紅牌，最後被指FIFA的紀律委員會主席一人決定豁免，事件仍在繼續爭論。