世界盃｜克羅地亞又找比歷接任　逾四分一球隊易帥

克羅地亞在世界盃出局之後，宣布由比歷（Slaven Bilic）再度接掌球隊。第2度成為這支東歐球隊的主教練，而烏拉圭在比爾沙（Marcelo Bielsa）離開後，決定由前傑志名宿的科蘭（Diego Forlan）暫時帶領球隊。而世界盃以來，有15支球隊更換主帥，共16人離職。

在帶領克羅地亞近9年的達歷（Zlatko Dalic），在球隊於32強不敵葡萄牙後離職，並由另一位前克羅地亞主帥的比歷接手。比歷在2006至2012年帶領克羅地亞，他表示：「我對我們的球員充滿信心，我的責任是注入活力、雄心和決心，確保克羅地亞繼續保持足球強國的地位。」比歷在任時帶領克羅地亞65場贏42場、和15場。他之後執教過多支球會，包括英格蘭的韋斯咸、西布朗及屈福特，之後接掌過沙特阿拉伯的艾法特。