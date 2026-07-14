世界盃｜克羅地亞又找比歷接任　逾四分一球隊易帥

克羅地亞在世界盃出局之後，宣布由比歷（Slaven Bilic）再度接掌球隊。第2度成為這支東歐球隊的主教練，而烏拉圭在比爾沙（Marcelo Bielsa）離開後，決定由前傑志名宿的科蘭（Diego Forlan）暫時帶領球隊。而世界盃以來，有15支球隊更換主帥，共16人離職。
在帶領克羅地亞近9年的達歷（Zlatko Dalic），在球隊於32強不敵葡萄牙後離職，並由另一位前克羅地亞主帥的比歷接手。比歷在2006至2012年帶領克羅地亞，他表示：「我對我們的球員充滿信心，我的責任是注入活力、雄心和決心，確保克羅地亞繼續保持足球強國的地位。」比歷在任時帶領克羅地亞65場贏42場、和15場。他之後執教過多支球會，包括英格蘭的韋斯咸、西布朗及屈福特，之後接掌過沙特阿拉伯的艾法特。
科蘭暫代至明年3月
至於烏拉圭的足協主席在電視上宣布，由前曼聯前鋒、世界盃金靴的科蘭暫代主教練。科蘭的合約只有約半年多點，至2027年的3月，他同時會帶領烏拉圭的U20代表隊。烏拉圭目前未有新的賽期，未來9月至10月以及11月的2個國際賽期未公布友賽，而之後的國際賽期已到3月，由於世界盃外圍賽及美洲國家盃等都不在明年前展開，意味其實科蘭更多只是掛名。47歲的科蘭為烏拉圭上陣112次入36球，在2010年取得世界盃金靴獎，在2014年結束國家隊生涯，他球員期間效力過曼聯、維拉利爾，以及香港的傑志。他此前只擔任過2個教練工作，分別是2020年帶領烏拉圭勁旅的彭拿路以及次級聯賽的球隊。
在四強前為止，今屆賽事44支出局的球隊共有15隊更換主帥，當中包括突尼西亞在比賽期間更換1次，以及在出局後再換人，合共16名教練在出局後加入失業大軍。而四強球隊中，法國的迪甘斯（Didier Deschamps）也將在約滿後離開法國隊。