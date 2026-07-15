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體育
出版：2026-Jul-15 02:08
更新：2026-Jul-15 04:08

世界盃｜哈利卡尼炮轟英媒：他們想分裂我們！

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世界盃｜哈利卡尼炮轟英媒　「他們想分裂我們！」（路透社）

世界盃｜哈利卡尼炮轟英媒　「他們想分裂我們！」（路透社）

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英格蘭於八強憑藉主賀祖迪比寧咸（Jude Bellingham）梅開二度，於加時以2:1險勝挪威，殺入世界盃四強，將與阿根廷爭奪決賽席位。

賽後英格蘭領隊杜曹（Thomas Tuchel）直言球隊能夠晉級有「幸運」成份，此番言論隨即引起英國傳媒大做文章，更在賽後訪問中多番向功臣比寧咸提問，意圖挑起將帥不和。英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）對此忍無可忍，公開炮轟英國傳媒刻意分裂球隊，並直指這是英格蘭傳媒一貫在國際大賽中的「劣根性」。

英格蘭於每場賽後都會排成一線，向到場球迷致謝。（路透社） 英格蘭於每場賽後都會排成一線，向到場球迷致謝。（路透社） 英格蘭於每場賽後都會排成一線，向到場球迷致謝。（路透社） 英格蘭於每場賽後都會排成一線，向到場球迷致謝。（路透社） 英格蘭於每場賽後都會排成一線，向到場球迷致謝。（路透社）

傳媒賽後咄咄逼人　比寧咸回答惹內訌疑雲

事源在擊敗挪威後，英國本地電視台ITV記者加比爾奇勒（Gabriel Clarke）在訪問比寧咸時，不斷針對杜曹的「幸運論」借題發揮。面對記者的步步進逼，贏波功臣比寧咸顯得相當無奈，他在回應加比爾奇勒時表示：「在這種天氣下踢球非常困難，這是一場艱苦的比賽。我對所有在場上拼盡全力的隊友，只有滿滿的感激和敬意。」

隨後天空體育記者多錫（Rob Dorsett）再度追問他的言論是否代表杜曹對球員要求極高，比寧咸回應：「或許吧，但也許他（杜曹）不知道在這種酷熱環境下，與夏蘭特（Erling Haaland）、奧迪加特（Martin Odegaard）、努沙（Antonio Nusa）和索洛夫（Alexander Sorloth）對壘是甚麼滋味，這是一場極不易應付的比賽。」

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祖迪比寧咸對挪威賽後訪問：

卡尼炮轟英媒造謠　「這似乎是英格蘭人的慣性」

這番回應隨即被部份傳媒渲染為球員與領隊之間的嫌隙，英格蘭隊內一度傳出內訌。隊長哈利卡尼接受BBC電視台訪問時，隨即為隊友挺身而出，怒斥傳媒不懷好意：「當你剛剛踢完一場如此艱苦的硬仗，在完場僅五分鐘後，就被問及這種問題。而比寧咸當時根本不知道領隊具體說了甚麼，你們想他怎樣回答？」

卡尼對於英媒在世界大賽期間大做文章的行為表示反感，他直言：「每次在這種大型國際賽事中，這似乎成為了英格蘭傳媒的慣性。試圖分裂是很容易的事情，但現實情況卻完全相反，我們這支球隊之所以能走到四強，正是因為我們無比團結。不僅是球員，還有教練和幕後團隊。很多事情往往被外界無限放大，但事實上根本不值一提。」

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哈利卡尼與比靈咸於今屆世盃各入六球，為英格蘭入球來源。（路透社）

哈利卡尼與比靈咸於今屆世盃各入六球，為英格蘭入球來源。（路透社）

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力撐領隊杜曹真性情　卡尼：我們理解他的意思

卡尼強調，杜曹的坦率正是他成為世界頂級名帥的原因，而隊內完全理解領隊，「我們理解領隊的意思。在球場上球員比任何人都更清楚自己甚麼時候踢得好，甚麼時候踢得差。」

卡尼更透露，杜曹私底下對球隊讚不絕口：「杜曹一直對我們讚賞有加，他曾說過這支球隊的心理質素已經達到了極致的水平。他是一位真性情的教練，將情緒完全展現出來，大家都非常欣賞他這一點。他說話從來直白，這正是他的個人魅力所在。當一切都是真情流露時，你便會更加信任他的戰術和理念。」

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哈利卡尼回應英國傳媒：

英格蘭將於7月16日凌晨3時惡鬥阿根廷，雖然將帥不和的傳言被炒得沸沸揚揚，但隊長哈利卡尼的霸氣澄清，無疑在四強大戰前為「三獅軍團」注入強心針。

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