世界盃｜史東斯「甩骹」唔甩拖 誓領英軍防線爭口氣

英格蘭世盃防線中，以剛於季尾離開曼城、回復自由身的史東斯(Stones)經驗最豐富，在球場上人如其名如「石頭」般硬淨，原來演技也不弱，領隊杜曹成被整蠱對象，更衣室「甩骹事件」在網絡爆紅，亦成英迷「打氣舞」。

現年32歲的史東斯上季於曼城持續受傷患困擾，隨哥迪奧拿(Guardiola)離開「藍月」，史東斯亦約滿離隊。事實上，當英格蘭近年大賽每每接近「足球回家」時，史東斯均在後防擔當重要角色，縱使上季英超上陣少，今夏依然獲杜曹重用，跟兩位曼城隊友馬克古希(Marc Guehi)及尼高奧萊利(Nico O’Reilly)守住防線，包括8強時成功抵抗球會隊友、挪威神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)。