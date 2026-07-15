世界盃｜史東斯「甩骹」唔甩拖 誓領英軍防線爭口氣

英格蘭世盃防線中，以剛於季尾離開曼城、回復自由身的史東斯(Stones)經驗最豐富，在球場上人如其名如「石頭」般硬淨，原來演技也不弱，領隊杜曹成被整蠱對象，更衣室「甩骹事件」在網絡爆紅，亦成英迷「打氣舞」。
現年32歲的史東斯上季於曼城持續受傷患困擾，隨哥迪奧拿(Guardiola)離開「藍月」，史東斯亦約滿離隊。事實上，當英格蘭近年大賽每每接近「足球回家」時，史東斯均在後防擔當重要角色，縱使上季英超上陣少，今夏依然獲杜曹重用，跟兩位曼城隊友馬克古希(Marc Guehi)及尼高奧萊利(Nico O’Reilly)守住防線，包括8強時成功抵抗球會隊友、挪威神鋒艾寧夏蘭特(Erling Haaland)。
史東斯如今要帶領防線力抗球王美斯(Messi)進襲，以此子93次代表國家隊出戰，包括2022年世盃踢入8強，還有2020年及2024年兩屆歐洲國家盃決賽等寶貴大賽經驗，加上他早年跟門將比克福特(Pickford)在愛華頓亦份屬隊友，「石頭」將再肩負串連整條三獅防線的重心。史東斯在曼城經不斷改進才獲哥帥重用，而他在國家隊的表現，亦往往能證明自己能屹立頂級比賽，今仗若能抵擋阿根廷的攻勢，「紅人」史東斯「下一站」或能獲大會垂青。