世界盃｜神級美斯鬥三獅雙雄 阿根廷英格蘭宿敵生死戰

4強唯一南美代表阿根廷，球王美斯(Messi)帶領下，連場激戰過關，無負大賽球隊威名，加上一眾隊友紛紛挺身而出呈現驚人戰意；今場遇上力爭60年來首奪足球大賽錦標的「三獅」英格蘭，大賽經驗或成勝負分野。兩軍在阿特蘭大碰頭，博「FIFA寵兒」阿根廷成為「晉級隊伍」，連續兩屆打入世盃決賽。(球賽編號FB3030，7月16日03:00開賽，ViuTV99台直播)

「英阿」宿敵，話題多多，雙方當然以一挫對手，殺入世盃決賽為榮。21年國際賽生涯首次遇上「三獅兵團」的阿根廷美斯，對上3仗淘汰賽兩場需加時戰，9天內上陣逾330分鐘，交出2入球2助攻續顯神級風範。連同上屆封王，阿根廷已在世盃決賽周累計12戰法定時間保持不敗，近4戰連加時，場場入3球。美斯體力當然令人憂心，但這隊阿根廷最可怕之處是一眾隊友齊心撐美斯，為國奮戰到底。