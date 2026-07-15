世界盃｜神級美斯鬥三獅雙雄 阿根廷英格蘭宿敵生死戰

4強唯一南美代表阿根廷，球王美斯(Messi)帶領下，連場激戰過關，無負大賽球隊威名，加上一眾隊友紛紛挺身而出呈現驚人戰意；今場遇上力爭60年來首奪足球大賽錦標的「三獅」英格蘭，大賽經驗或成勝負分野。兩軍在阿特蘭大碰頭，博「FIFA寵兒」阿根廷成為「晉級隊伍」，連續兩屆打入世盃決賽。(球賽編號FB3030，7月16日03:00開賽，ViuTV99台直播)
「英阿」宿敵，話題多多，雙方當然以一挫對手，殺入世盃決賽為榮。21年國際賽生涯首次遇上「三獅兵團」的阿根廷美斯，對上3仗淘汰賽兩場需加時戰，9天內上陣逾330分鐘，交出2入球2助攻續顯神級風範。連同上屆封王，阿根廷已在世盃決賽周累計12戰法定時間保持不敗，近4戰連加時，場場入3球。美斯體力當然令人憂心，但這隊阿根廷最可怕之處是一眾隊友齊心撐美斯，為國奮戰到底。
艾華利斯開齋添信心
美斯今場必受到對手全力圍剿，不易「上腳」發動攻勢，但球隊不只靠美斯入波，三線主力全部已有入球進帳，美斯上屆「前線好朋友」祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)，上仗入世界波「開齋」兼擊潰瑞士，信心大增，今仗出戰欠穩的三獅防線，或有斬獲。
英格蘭防線有漏洞 進攻太集中
英格蘭上仗戰至加時反勝挪威，球隊兩閘及兩翼不斷改動人選，但主帥杜曹(Tuchel)仍未滿意效果，尤其右閘不論用安斯干沙(Ezri Konsa)或帶傷的列斯占士(Reece James)，遇上級數更高的阿根廷鋒將，仍難令人安心。再者，三獅今屆世盃攻入13球，其中12球由哈利卡尼(Harry Kane)及祖迪比寧咸(Jude Bellingham)包辦，進攻偏重二人，今場強手交鋒，易遭針對招呼。
世界排名第4的英格蘭，對上3個足球大賽的淘汰賽，皆被世界排名前4的球隊打敗，今場遇上世界排第2、抗壓力極強的阿根廷，只怕過關要靠多一點運氣。
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