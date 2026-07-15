世界盃｜球證帶漏噴霧開波　迪甘斯：夠唔夠班吹四強？

今屆世界盃球證再度引起了爭議，在四強法國對西班牙的比賽，執法的薩爾瓦多球證伊雲巴頓（Ivan Barton）竟忘記了把隱形噴霧帶在身，需要由第4球證協助。賽後法國主教練的迪甘斯（Didier Deschamps）質疑了巴頓的水平。
隱形噴霧在2014年世界盃引入後，這已經是球證必備的裝備之一。不過在這場四強比賽，巴頓卻去到比賽不到10分鐘的一次判罰，拉比奧特（Adrien Rabiot）禁區頂前侵犯丹尼爾奧莫（Dani Olmo），在準備處理罰球時，他發現自己沒帶齊物品上陣。於是尷尬地跑到場邊，由第4球證遞上。英國廣播公司直播的前英超球星瑟頓（Chris Sutton）在直播中直言：「球證忘記了他的噴霧。拜託，你是有兩件事要做。一是記得帶哨子，二是記得帶噴霧。」
輸波主因非球證
法國隊的教練迪甘斯賽後在場邊的訪問也被問及球證：「有關於執法？如果我要說甚麼，會被認為是為輸波找藉口。不過我問你是，球證的水平是否符合執法世界盃的四強？那是一個12碼，不過不止於此。我並非針對今晚的球證，但你們捫心自問一下這個問題。」
不過迪甘斯最後認為法國隊的落敗，主因都是自己，而不是球證：「球證有沒有執法世界盃四強的水平？不過我們輸的最主要原因，當然是我們沒發揮自己最佳水平，我們缺乏威脅和很多犯錯。我們需要接受的。在這高水平的足球，我們要去打季軍戰，我不會就此放棄，但在這場比賽中，西班牙隊確實技高一籌。」