世界盃｜法國四強失利　麥巴比質疑戰術失誤

「麥總」麥巴比在今屆比賽被球迷取笑「暴君」，這位8年前為法國高舉過世界盃的球星，在球隊吞下西班牙兩隻光蛋後表示:「我們中場對西班牙是二打三，這是很困難的。法比安（彭拿，Fabian Ruiz）與洛迪（卡斯簡迪，Rodri）有時間去控制比賽。在壓迫的時候缺乏溝通。我覺得我們應該做好人盯人的壓迫，迫他們跟着我們走。」

麥巴比：我們沒有具備打入決賽的條件

麥巴比續說：「我們沒能打出技術上和戰術上自己想要的比賽，當你在世界盃的四強無法做到自己要做的事，你是贏不到的。西班牙就按照他們的比賽計劃如常行事，他們喜歡控球以及控制節奏，我們的計劃原本是想在高位壓迫，讓他們無法控制節奏。」他指：「因為他們在控制比賽上較我們好，我們無法取得控制，我們在技術上太鬆散，我們有機會的時候無法挫敗他們。」

麥巴比又批評：「即使我們搶回皮球，我們在第一時間觸球也做得不夠好，這讓我們落敗。這是非常失望的，不過客觀地說，我們沒有具備打入決賽的條件。」他再指：「作為隊長，我需要承擔起所有的責任，而我對此沒有異議。我們想要入決賽，但我們做不到。」