轉會消息｜曼聯中場再添泰利文斯　阿仙奴杜沙特將投土耳其

英超的曼聯火速增援，在公布車路士的安達利山度士（Andrey Santos）來投後，星期二（14日）再添兩將。阿士東維拉的比利時中場泰利文斯（Youri Tielemans）以及列斯聯的門將卡爾達路（Karl Darlow）正式加盟。同時球隊獲得了資金補充，因為土耳其的費倫巴治，簽入前曼聯前鋒的美臣格連活特（Mason Greenwood）。 曼聯在星期一公布山度士從車路士來投後，再於星期二宣布35歲的達路自由身加入紅魔，作為曼聯的副選門將。而曼聯在之後也宣布比利時的泰利文斯加盟。泰利文斯在官方網站訪問表示：「這很難去形容我剛加盟曼聯有多自豪，簽約這樣特別的球會感覺難以置信。」泰利文斯同時確定會穿上卡斯米路（Casemiro）的18號球衣。泰利文斯在2019年從李斯特城轉投維拉，他去季受傷，僅為維拉上陣35場，在今年的世界盃，他為比利時攻入追平塞內加爾的入球，令球隊在加時取勝。據報道，曼聯只為泰利文斯支付3,500萬英鎊的解約金。

格連活特投土耳其為曼聯籌到轉會費 至於曼聯將取得格連活特的部份轉會費，這位因為在英國受性侵事件影響的前英格蘭前鋒，他以3,900萬歐元從法甲的馬賽轉投土耳其的費倫巴治。上季格連活特為馬賽攻入16球，成為法甲次席射手。他在2024年加盟馬賽時，與曼聯有轉售的條款，在格連活特從馬賽他投，曼聯可獲得當中40%的轉會費。 土耳其球會也繼續在轉會市場增兵，據報道阿仙奴的比利時前鋒李安度杜沙特（Leandro Trossard），已獲同意以2,000萬歐元的轉會費，當中包括1,800萬歐元的轉會費及200萬歐元的附加條件，轉投比錫達斯。杜沙特將前往伊斯坦布爾進行體測及簽約。杜沙特去季為阿仙奴贏得英超冠軍以及歐聯亞軍，在2023年1月加盟兵工廠以來，上陣174次入36球及34次助攻。在今夏世界盃,也為比利時打入八強，並在6場比賽入2球。

阿仙奴願以約基利斯加錢換艾華利斯 阿仙奴方面，仍在爭逐馬德里體育會的阿根廷國腳祖利安艾華利斯（Julian Alvarez），並且願以瑞典的約基利斯（Viktor Gyokeres）作為交易的條件之一，不過西甲的巴塞隆拿也沒有放棄爭取艾華利斯，並同樣打算以一名球員交換。同時巴塞雖然打算向受到巴黎聖日耳門關注的前鋒費倫托利斯（Ferran Torres）提供新合約，但因為財政條件，巴塞可能要到9月才實行。 另外兩支英超中游球會都重金增援，白禮頓以破球會轉會費紀錄的4,600萬英鎊，從熱刺簽入克羅地亞守將的胡斯高域（Luka Vuskovic）。白禮頓之前兩度向熱刺開價都被拒絕。19歲的胡斯高域有份入選克羅地亞的世界盃外單，他在2025年從克羅地亞的夏積加盟熱刺，去季被借至德國的漢堡，在30場德甲為漢堡攻入6球。至於列斯聯也以3,410萬英鎊收購意甲薩斯索羅的波斯尼亞中堅梅哈利莫域（Tarik Muharemovic），23歲的梅哈利莫域在世界盃為波斯尼亞上陣3場。