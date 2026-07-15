歐盟9國提出中止對國際委員會援助　不滿批准俄羅斯參賽

國際奧委會（IOC）解除對俄羅斯的封令之後，引起歐洲國家的反彈。9個歐洲國家已向歐盟提出，中止對包括國際奧委會在內的體育總會作出援助，以抗議他們批准俄羅斯及白俄羅斯重返國際賽場。

愛沙尼亞的文化部表示，他們與另外8個國家已向歐盟的世代平等、青年、文化及體育事務專員的米卡列夫（Glenn Micallef）提交有關計劃，當中除了國際奧委會之外，還有國際泳聯及國際劍擊聯會（FIE）。有關的提案旨在利用歐盟的財力影響有關國際體育協會容許俄羅斯及白俄羅斯重返國際體育賽場的決定。除了愛沙尼亞之外，參與提案的國家包括丹麥、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛、荷蘭、波蘭、羅馬尼亞及瑞典，他們要求歐盟要將相關的機構排除在歐盟的計劃之內。