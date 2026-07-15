世界盃｜國際足協傳為中場表演改例　半場延至30分鐘

世界盃決賽將在紐約及新澤西的大都會人壽球場進行。(路透社)

世界盃的決賽將在周日（19日）展開，而國際足協（FIFA）今年計劃在決賽加設美式體育的中場表演，然而參加者名單眾多，有傳為了增加表演的氣氛，FIFA提出將球例上列明的半場休息時間作出修改。

根據球例列明，比賽的中場時間不能超過15分鐘，然而有傳轉播機構相信表演將達到20分鐘以上，接近30分鐘，將違反球例，故此有傳會作出修訂。雖然國際足協未有回應傳媒的質疑，仍稱是之前所說的11分鐘表演，但有專家指出，安裝及搭建舞台需時，可能需要額外時間。據報道指，去年的世界冠軍球會盃，國際足協已提出將半場時間增至25分鐘，不過被訂立球例的國際足球理事會（IFAB）否決，指長時間的不運動，會對球員健康造成影響。