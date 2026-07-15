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體育
出版：2026-Jul-15 12:54
更新：2026-Jul-15 12:54

世界盃｜國際足協傳為中場表演改例　半場延至30分鐘

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世界盃決賽將在紐約及新澤西的大都會人壽球場進行。(路透社)

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世界盃的決賽將在周日（19日）展開，而國際足協（FIFA）今年計劃在決賽加設美式體育的中場表演，然而參加者名單眾多，有傳為了增加表演的氣氛，FIFA提出將球例上列明的半場休息時間作出修改。

根據球例列明，比賽的中場時間不能超過15分鐘，然而有傳轉播機構相信表演將達到20分鐘以上，接近30分鐘，將違反球例，故此有傳會作出修訂。雖然國際足協未有回應傳媒的質疑，仍稱是之前所說的11分鐘表演，但有專家指出，安裝及搭建舞台需時，可能需要額外時間。據報道指，去年的世界冠軍球會盃，國際足協已提出將半場時間增至25分鐘，不過被訂立球例的國際足球理事會（IFAB）否決，指長時間的不運動，會對球員健康造成影響。

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今屆決賽，除了在決賽開賽前的90分鐘舉行閉幕禮，當中包括有Robbie Williams、湯告魯斯（Tom Cruise）及Nicole Scherzinger等表演。而FIFA也將跟隨美國的體育活動，增加半場的表演時間，目前原訂為11分鐘，但參與演出的藝人包括麥當娜（Madonna）、Shakira、Justin Bieber、BTS等參與。外國媒體指出，連同每半場的5分鐘飲水時間，比賽進行加時就將達到超過160分鐘，而且未計及互射12碼及傷停的補時。

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