世界盃｜英格蘭冠軍有冇假放　施紀賢唔敢開口

英格蘭今晚（15日）在世界盃四強對阿根廷，距離決賽只一步之遙。不過英國人已夢想着「足球回家了」，因此英國媒體在安卡拉的北約峰會期間，問到英國首相施紀賢（Sir Keir Starmer）會否為英格蘭設下「銀行假期」時表示：「我不想說出來不吉利，所以等我們入到決賽再問吧。」

據英國媒體報道，如果英格蘭真的贏了世界盃，一搔60年之癢，英格蘭會把7月24日定為銀行假期。然而有關的假期不代表所有英國人都可以放假，當中包括蘇格蘭以及私營機構是可以不跟隨。施紀賢上周出席北約峰會被問到英格蘭奪標會否放假時已表示：「我不想說出來不吉利，所以等我們入到決賽再問吧。」而如果英格蘭擊敗阿根廷，他將會前往紐約觀戰。