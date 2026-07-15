世界盃｜英格蘭冠軍有冇假放　施紀賢唔敢開口

英格蘭今晚（15日）在世界盃四強對阿根廷，距離決賽只一步之遙。不過英國人已夢想着「足球回家了」，因此英國媒體在安卡拉的北約峰會期間，問到英國首相施紀賢（Sir Keir Starmer）會否為英格蘭設下「銀行假期」時表示：「我不想說出來不吉利，所以等我們入到決賽再問吧。」
據英國媒體報道，如果英格蘭真的贏了世界盃，一搔60年之癢，英格蘭會把7月24日定為銀行假期。然而有關的假期不代表所有英國人都可以放假，當中包括蘇格蘭以及私營機構是可以不跟隨。施紀賢上周出席北約峰會被問到英格蘭奪標會否放假時已表示：「我不想說出來不吉利，所以等我們入到決賽再問吧。」而如果英格蘭擊敗阿根廷，他將會前往紐約觀戰。
貝安德反應冷淡
然而將在7月20日接任首相的貝安德（Andy Burnham）對銀行假沒有表態，他回應表示：「我是愛華頓的球迷，在足球之上我沒有支持任何球隊，即使英格蘭也一樣。」他認真的指出：「我認為在我們發夢足球會回家之前，他們仍有一些方面需要改進。」而假期的問題也影響地域，因為英格蘭的假期不代表着英國的其他地方都會放假，當中包括蘇格蘭。蘇格蘭早前因為他們自1998年再打入世界盃決賽周，已放了一天的全國假期。
在野黨方面，保守黨未必支持銀行假期，保守黨領袖柏丹娜（Kemi Badenoch）表示她不會支持英格蘭奪冠後設下一日的銀行假，原因是私營機構仍需要工作，而公營機構才有一天休息。她指：「很遺憾地，我們都知道銀行假期會發生甚麼，就是私營公司要繼續上班，而公營機構就有一日休息，而所有人需要承受。保守黨是注意常識的，盡情玩樂，也要努力工作，這就是我的座右銘。」