NBA｜被球評批來季冇作用　勒邦占士恥笑回應

NBA名將的勒邦占士（LeBron James），在宣布離開洛杉磯湖人以來，他的去向持續受到關注。然而有NBA的評論認為，勒邦占士在下個賽季對球隊的影響其實很輕微，勒邦隨即在社交平台轉載及取笑。

41歲的勒邦占士預計不會那麼快決定去向，因此各支球隊仍在爭逐，當中包括克里夫蘭騎士、邁亞密熱火及費城76人等。體育主持Chris Brockman在其節目上，指出勒邦在下個賽季加盟熱火的話，不會成為對球隊帶來任何影響。他指，勒邦加入，與安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）及艾迪巴約（Bam Adebayo）聯手，熱火還是得要打附加賽才能進入季後賽。勒邦之後在社交平台上分享了這條影片，並在上面留下22個哈哈大笑的表情符號回應。