美職｜孫興民歸隊 美職復賽戰洛城打吡

失意世盃的「南韓之寶」孫興民，早前已返回美國，為效力的美職FC洛杉磯準備下半季比賽；首戰是香港時間周六早上的洛城打吡，作客洛杉磯銀河，預計「孫仔」將列入大軍名單，隨時候命。(7月18日10:25開賽)

上周剛度過34歲生日的孫興民，經歷今夏南韓國家隊3戰分組賽1勝2負「災難性出局」，並未有如已辭職的國家隊教練洪明甫等高層成為南韓人的「箭靶」；個人僅出場171分鐘0入球0助攻，卻普遍獲得該國國民體諒。

雖然國際足協規定球員在賽季結束後，要有21天假期「回氣」，但孫興民上月跟大軍返回南韓，跟家人短暫共聚約9天之後，上周五已啟程返FC洛杉磯報到。「孫仔」在機場離境前更為等候的球迷簽名，並連聲表示「多謝」。