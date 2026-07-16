美職｜孫興民歸隊 美職復賽戰洛城打吡

失意世盃的「南韓之寶」孫興民，早前已返回美國，為效力的美職FC洛杉磯準備下半季比賽；首戰是香港時間周六早上的洛城打吡，作客洛杉磯銀河，預計「孫仔」將列入大軍名單，隨時候命。(7月18日10:25開賽)
上周剛度過34歲生日的孫興民，經歷今夏南韓國家隊3戰分組賽1勝2負「災難性出局」，並未有如已辭職的國家隊教練洪明甫等高層成為南韓人的「箭靶」；個人僅出場171分鐘0入球0助攻，卻普遍獲得該國國民體諒。
雖然國際足協規定球員在賽季結束後，要有21天假期「回氣」，但孫興民上月跟大軍返回南韓，跟家人短暫共聚約9天之後，上周五已啟程返FC洛杉磯報到。「孫仔」在機場離境前更為等候的球迷簽名，並連聲表示「多謝」。
世盃尚未結束，美職已準備在香港時間周五早上復賽，而焦點將是翌日早上的洛城打吡。FC洛杉磯目前排西岸第5，將於16天內連踢4場美職，難怪在今屆美職13戰只有8次助攻的孫興民要匆匆歸隊備戰。隊中亦有多位加拿大國腳，而在世盃32強一箭定江山、射走南非的中場尤斯達基奧(Eustaquio)，今夏已借用完畢，將先返回所屬葡超波圖。
FC洛杉磯的加蓬射手丹尼斯安保加(Bouanga)，以及美國球員伊保比斯(Ebobisse)，早前友賽大勝薩爾瓦時各入一球，今場仍會合力攻堅。對手洛杉磯銀河排西岸第9，隊中射手約瑟賓素(Paintsil)及德國老牌名將馬高列奧斯(Reus)善射，今場有望延續洛城打吡例多入波的走勢，跟對手鬥攻娛眾。
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