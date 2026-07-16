施丹接手執病尾 法國勢回歸爭霸

被公認為「球員爸爸」、帶領國家隊長達14年的法國主帥迪甘斯(Deschamps)，剛戰領軍以0比2不敵西班牙，無緣帶領「高盧雄雞」連續3屆闖入世盃決賽周；但累計為法國在世盃決賽周26戰取得20勝3和3負，領軍次數刷新紀錄，結果卻留有遺憾，其中更連續在3個大賽的準決賽、包括24年歐國盃及25年歐國聯受扼於西班牙。人才濟濟的法國，無論季軍戰戰果如何，球隊上下都不會太滿意。

一個時代終結，法國早已鋪定後路，今次賽前已確認迪甘斯在決賽周後離任，預計由其國家隊舊隊友施丹接手。這位法國球王，曾以教練身份帶領皇家馬德里在歐聯3連霸，於2021年第二度離任後休息至今。據報施丹一直等待接掌「高盧雄雞」，預計這位法國1998年世盃奪冠功臣，將有一個4年任期，先領軍在9月的歐國聯出擊，鬥同組土耳其、比利時及意大利；然後劍指28年歐國盃、30年世盃，為法國重振雄風。

施丹沉默寡言 注重戰術紀律

不同迪甘斯的「慈父」形象，施丹沉默寡言，注重戰術紀律。法國坐擁大量當紅及潛力新星，其中國家隊長、施丹在皇馬的師弟基利安麥巴比(Kylian Mbappe)、以及金球獎得主奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，正處球員黃金期；新星巴特利巴高拿(Bradley Barcola)、迪斯亞杜伊(Desire Doue)，「助攻王」米高奧利斯(Michael Olise)，以及今屆不受重用的攻中卓基(Cherki)，前途無限，遲早在國家隊發光發熱。