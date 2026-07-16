香港運動消閒博覽｜「包山后」龔子珊試玩好動體能之塔︰小朋友都可以玩

由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助、香港遊樂場協會（「遊協」）聯合主辦的「賽馬會好動城市計劃」，在7月15至21日於香港運動消閒博覽中特設「好動體能之塔」攤位，開放與公眾參與，「包山后」兼攀冰運動員龔子珊日前試玩後大讚好玩刺激，又可鍛煉身體，適合不同年齡人士參與。 香港運動消閒博覽的「好動體能之塔」是近年流行的障礙競技運動（Obstacle Course Racing, OCR）之變奏，採用創新的「垂直賽道」設計，突破場地限制，參加者需結合攀爬、平衡、懸掛等多元動作去挑戰。「好動體能之塔」設4種不同路線，適合不同年齡人士參與，分別是：

A 線（Sport Hero 線 - 高難度）：三文魚梯（Salmon ladder），強調引體爆發力及身體協調，適合追求高強度挑戰及具備一定體能基礎人士 ；

B 線（Sport Soso 線 - 中難度）：長繩（Rope climb），設有單繩與吊環，適合有定期運動習慣人士；

C 線（Sport Zero 線 - 低難度）：長繩梯（Ladder climb ），採用繩梯設計，適合初次接觸障礙挑戰的參加者；

D 線（體驗/親子線 - 輕鬆）：設有低平衡木與趣味爬網，屬理想親子活動，家長及8歲或以上兒童可輕鬆參與。 日前試玩過的「包山后」龔子珊，一次過完成4條路線，覺得很有挑戰性，她又說：「障礙競技運動，跟攀石、攀冰、搶包山這些運動相似，都講求協調、平衡，甚至是思考。在闖關之前，就要先想好我下一步到底要怎麼樣做，去 plan 回之前呢，我的動作要怎樣去準備這樣。」

龔子珊︰D線難度不高 適合親子參與 龔子珊特別提到D線難度不高，非常適合親子參與，而且對小朋友來說有很大的益處，「首先從體能上說，今次『好動體能之塔』講求平衡，又要求上肢、雙腳及身體其他部分協調，一次過練齊不同的技術」，她補充：「其次是心態上，小朋友成長過程難免會失敗，但這項運動令人明白，可能用100次的失敗，才有換來一次的成功，而這100次訓練，不只是鍛煉體能或技巧，更重要是精神層面，令小朋友沒那麼容易放棄，不斷尋求進步，我覺得這是最重要的。」

活動期間，現場設有專業教練示範環節，透過即場講解及互動展示，介紹各項障礙挑戰的基本技巧、安全知識及訓練方法，讓參加者更深入了解如何透過簡單有效的訓練提升體能，並掌握適合自己的運動方式。 除了在本屆香港運動消閒博覽推出「好動體能之塔」，遊協之後也會陸續推出 OCR體驗班，遊協副總幹事饒奕明表示：「在博覽期間初步接觸OCR後，有興趣繼續參與這項運動的人士，可以參加我們遊協之後推出的體驗班。我們希望透過『賽馬會好動城市計劃』提供更多接觸和學習機會，逐步建立大眾恆常運動習慣，將運動自然融入日常生活。」

「賽馬會好動城市計劃 - 好動體能之塔」開放日期及時間 日期：7月15日至21日（一連七日） 時間： 7月15日至16日： 上午10時至晚上9時

7月17日至18日： 上午10時至晚上10時

7月19日至20日： 上午10時至晚上9時

7月21日： 上午9時至下午5時 地點：香港會議展覽中心 HALL 5C。 展位： 5C-D02 （香港運動消閒博覽） 路線： Sport Hero 線（高難度）：三文魚梯 Salmon ladder

Sport Soso 線（中難度）：長繩 Rope climb