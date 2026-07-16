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體育
出版：2026-Jul-16 05:52
更新：2026-Jul-16 05:52

世界盃｜英格蘭再度大賽心碎　哈利卡尼：「我哋未夠班。」

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世界盃｜英格蘭再度大賽心碎　哈利卡尼：「我哋未夠班。」（路透社）

世界盃｜英格蘭再度大賽心碎　哈利卡尼：「我哋未夠班。」（路透社）

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英格蘭在今屆世界盃再度與冠軍擦身而過，於四強被阿根廷絕地反勝，以1:2被淘汰出局。賽後英軍隊長哈利卡尼（Harry Kane）難掩失落，在接受訪問時直言球隊在領先後選擇消極退守的戰術，在這種世界頂尖水平的舞台上根本「未夠班」。

英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社） 英格蘭再次於大賽關鍵時刻脫腳，賽後球隊上下都難掩失望之情。（路透社）

領先即縮後防守　卡尼直言：「這水平並不足夠」

在這場扣人心弦的大戰中，英格蘭本來形勢大好，率先攻破對方大門取得領先。正當「三獅軍團」球迷以為勝利在望之際，球隊卻不進反退，主動放棄控球權並退守後防，最終被對手在賽事尾段連進兩球反勝。

隊長哈利卡尼賽後接受訪問時顯得極度沮喪：「我為一眾隊友、職員、整個團隊以及所有支持我們的球迷感到痛心，我們在比賽的大部分時間都踢得出色，但當領先1:0之後，我們便顯得只想保守地維持勝局。在這種頂尖水平的賽事中，這樣做是遠遠不夠的。」

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這名英軍神射手坦言，眼睜睜看著勝利溜走感覺痛心：「為了走到這一步，我們付出了極大的努力。一眾隊友在球場上灑盡汗水，流盡血淚，最終卻功虧一簣，實在令人感到無比痛心。」

哈利卡尼與美斯賽後識英雄重英雄。（路透社）

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阿根廷攻勢排山倒海　英軍戰術暴露弱點

回顧整場比賽的戰術演變，哈利卡尼指出球隊在比賽初期和下半場開局階段，曾經成功對對手進行高位迫搶，並給予對方的防線極大壓力，但領先後的保守心態成為了致命傷，「在我們領先之後，場邊傳達的信息本來是要繼續進攻，爭取第二個入球。然而不知道是因為對手推了更多球員上前進攻，還是我們無法在人盯人戰術上抗衡對手，結果我們完全被壓制。對方發起了一波又一波攻勢，到了最後我們還是無法抵擋。」

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在對手連入兩球後，英格蘭雖然試圖反撲，但在缺乏有效組織和體能下降的情況下，始終無法收復失地。卡尼表示：「當他們反超前之後，我們必拜嘗試創造一些機會。我們現在距離最終目標確實很接近，但我們必須在世界盃這種大賽的關鍵階段，找出那一塊一直以來失落的『拼圖』。」

阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社） 阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社） 阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社） 阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社） 阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社） 阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社） 阿根廷憑美斯兩球助攻，於最後階段連入兩球反勝英格蘭。（路透社）

足球又不回家　圓夢無了期

英格蘭在近年大賽屢屢走到最後一步，卻總是欠缺臨門一腳。無論是上屆歐國盃的慘痛經歷，還是今次在世界盃的再度心碎，這支擁有哈利卡尼、祖迪比寧咸（Jude Bellingham）等球星坐鎮的「三獅軍團」，依然未能打破宿命。

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