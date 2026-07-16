世界盃｜杜曹換人保守受質疑　賽後回應：「無後悔！」

英格蘭在世界盃四強遺憾出局，領先一球下被對手反勝。雖然「三獅軍團」一度看見晉級決賽的希望，但主教練杜曹（Thomas Tuchel）在比賽中後段的保守調動，卻成為了球圈口誅筆伐的焦點。 面對衛冕冠軍阿根廷，杜曹在領先後早早變陣「五後衛」死守，結果不進反退，反遭對手排山倒海的攻勢擊敗。杜曹賽後接受訪問時依然態度強硬，堅稱自己問心無愧：「我沒有任何後悔！」

領先後形勢不進反退 杜曹：我們變得太保守 英格蘭今場本來形勢大好，可惜領先後的表現卻未如預期。杜曹接受訪問時坦言對賽果感到失望，並指出球隊在入球後的心理變化成為致命傷：「我們感到非常失望，距離勝利曾經如此接近，但我們在入球後變得太過被動，送給了對手太多機會。」 「三獅軍團」在領先後完全失去了中場的控制權，被對手壓制狂攻。杜曹無奈表示：「我們無法扭轉控球權的劣勢，結果對手不斷傳中，創造出大量的射門機會。雖然我們一度很接近勝利，但在入球後實在無法維持應有的發揮水平。」

變陣五後衛挨批 「要怪就怪主教練」 隨着對手加強攻勢，杜曹在下半場做出關鍵決定—換下進攻球員，改打五後衛防線。這一舉動隨即引起巨大爭議，外界質疑此舉等同「自廢武功」，將進攻主導權拱手相讓。面對鋪天蓋地的批評，杜曹詳細解釋了當時的戰術考量：「在過去幾場賽事，我也有作出進攻球員的調動，我只是想幫助球員。但這場我們在入球後很快就受到威脅，場上的空隙實在太大。對手頂贏每一次制空權，不停起腳傳中，所以我們決定改打五後衛，去堵塞中路的空隙，加強高空球的防守。」

面對換人保守的質疑，杜曹亦大方「攬上身」，承認一切決定由自己承擔：「當然責任都在主教練身上。如果結果不好，大家自然很容易會說這個決定是錯的。我也想爭取第二個入球，但如果不控球在腳，說甚麼也沒有用，我們根本無法將皮球運送上前場。我並不覺得換入進攻球員會有任何幫助，因為這並非陣式結構的問題。」

昂首告別世界盃 堅稱「沒有後悔」 儘管出局結局苦澀，但杜曹依然高度讚揚球員的鬥志，並表示會昂首離開世界盃舞台：「在這一刻我沒有後悔。球隊已經付出了所有，我們非常接近勝利，領先1:0也是應得的。這絕對是我們在重重困難之下，踢得最好的一場比賽。我們展現了極強的團隊精神，不論是高原氣候、十人應戰還是在炎熱高溫之下，我們克服了每一個難關。今天我們只是輸掉了一場關鍵戰，現在並非分析整項賽事的時候。」