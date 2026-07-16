世界盃︱美斯耶馬爾決賽首度交手 2007年浴盆合照成經典

世界盃決賽由西班牙對阿根廷，為兩代巴塞隆拿十號仔耶馬爾（Lamine Yamal）及美斯（Lionel Messi）首次場上對決。二人的故事由2007年拍的聯合國兒童基金會浴盆照片說起，當時耶馬爾只出生數個月，美斯在照片中抱住他，在耶馬爾父親Mounir Nasraoui上載後於網上流傳。

今年3月原本舉行阿根廷對西班牙的洲際超級盃（Finalissima），耶馬爾有機會首次與美斯同場作賽。但賽事於卡塔爾多哈上演，因中東戰事影響，即使歐洲足協和南美洲足協嘗試尋找其他地點，以及更改比賽日期，但最終各方未能達成一致，令賽事末能舉行。

聯合國兒童基金會成就經典

美斯與耶馬爾的緣份，由多年前巴塞隆拿贊助聯合國兒童基金會（UNICEF）說起。當時UNICEF選擇了耶馬爾居住的Mataró作為抽獎地點，而耶馬爾一家成功中獎，因此母親Sheila Ebana抱住當時僅幾個月大的耶馬爾在2007年秋季往巴塞的魯營球場拍攝2008年推出的慈善月曆。