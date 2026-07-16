熱門搜尋:
2026世界盃 DSE放榜2026 車Cam直擊 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Jul-16 06:19
更新：2026-Jul-16 06:19

世界盃︱美斯耶馬爾決賽首度交手 2007年浴盆合照成經典

分享：
世界盃︱美斯耶馬爾決賽首度交手 2007年浴盆合照成經典

世界盃︱美斯耶馬爾決賽首度交手 2007年浴盆合照成經典

adblk4

世界盃決賽由西班牙對阿根廷，為兩代巴塞隆拿十號仔耶馬爾（Lamine Yamal）及美斯（Lionel Messi）首次場上對決。二人的故事由2007年拍的聯合國兒童基金會浴盆照片說起，當時耶馬爾只出生數個月，美斯在照片中抱住他，在耶馬爾父親Mounir Nasraoui上載後於網上流傳。

聯合國兒童基金會（UNICEF）成就2007年美斯與耶馬爾世紀合照 聯合國兒童基金會（UNICEF）成就2007年美斯與耶馬爾世紀合照（巴塞隆拿官網） 39歲的美斯第3度打入世界盃決賽 39歲的美斯第3度打入世界盃決賽

今年3月原本舉行阿根廷對西班牙的洲際超級盃（Finalissima），耶馬爾有機會首次與美斯同場作賽。但賽事於卡塔爾多哈上演，因中東戰事影響，即使歐洲足協和南美洲足協嘗試尋找其他地點，以及更改比賽日期，但最終各方未能達成一致，令賽事末能舉行。

聯合國兒童基金會成就經典

美斯與耶馬爾的緣份，由多年前巴塞隆拿贊助聯合國兒童基金會（UNICEF）說起。當時UNICEF選擇了耶馬爾居住的Mataró作為抽獎地點，而耶馬爾一家成功中獎，因此母親Sheila Ebana抱住當時僅幾個月大的耶馬爾在2007年秋季往巴塞的魯營球場拍攝2008年推出的慈善月曆。

adblk5

相片經耶馬爾父親Mounir Nasraoui上載，他在說明中提到︰「兩代傳奇的開始。」

世界盃2026分組賽出線形勢及淘汰賽賽程懶人包 世界盃2026季軍戰，法國對英格蘭（am730製圖） 世界盃2026決賽賽程，7月20日西班牙對美斯為首的阿根廷（am730製圖） 世界盃2026分組賽A組形勢（截至6月25日11:00） 世界盃2026分組賽B組形勢（截至6月26日05:00） 世界盃2026分組賽C組形勢（截至6月25日08:00） 世界盃2026分組賽D組形勢，美國、澳洲及巴拉圭出線 世界盃2026分組賽E組形勢 世界盃2026分組賽F組形勢 世界盃2026，G組形勢比利時及埃及出線（截至6月27日13:05） 世界盃2026分組賽H組形勢，西班牙及佛得角出線（截至6月27日10:10） 世界盃2026分組賽I組形勢，法國、挪威及塞內加爾出線32強 世界盃2026分組賽J組形勢 世界盃2026分組賽K組形勢，哥倫比亞、葡萄牙及剛果民主共和國出線 世界盃2026分組賽J組形勢，英格蘭、克羅地亞及加納出線32強 世界盃2026最佳第三名榜，前8名出線（截至6月29日12:15） 世界盃2026分組賽

攝影師︰廿歲的美斯怕羞

攝影師Joan Monfort當時為聯合國兒童基金會月曆拍照，他回憶道︰「拍攝過程很困難，當時20歲的美斯很內向和怕羞，他行入更衣室時發現有一個有水的盆，入面有一個嬰兒（耶馬爾），初時美斯不懂怎樣去抱耶馬爾。」Joan Monfort為這張照片可以在多年後仍有影響力而高興︰「能參與到如此轟動的事情，感到非常興奮。」

世界盃2026 四強正式誕生，ViuTV將免費直播2場4強、季軍戰及決賽 世界盃2026香港免費直播25場場次，包括決賽及季軍戰（ViuTV99台及網絡平台播放） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-香港島世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月9日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-尖沙咀、深水埗等九龍區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-荃灣、屯門、西貢等新界區世界盃睇波好去處（資料截至5月30日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃打邊爐睇波好去處（資料截至6月2日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃酒吧睇波好去處（資料截至6月11日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃商場睇波好去處（資料截至6月22日） 世界盃賽事直播熱點-世界盃睇波餐廳好去處（資料截至6月26日）
世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖） 世界盃2026走線圖，4強及決賽ViuTV99台免費直播（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務