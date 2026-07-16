世界盃｜美斯再交出球王表現　賽後豪言：「阿根廷不會令球迷失望！」

阿根廷再一次殺入世界盃決賽！ 在世界盃四強中，阿根廷憑藉「球王」美斯（Lionel Messi）再次交出球王級表現，於比賽最後階段送出兩次助攻，帶領球隊反勝英格蘭，昂首晉身決賽。 這支南美勁旅在今屆賽事中展現出無與倫比的韌性與團結，美斯在賽後激動地表示，這趟世界盃旅程簡直不可思議，更向球迷大派定心丸，豪言這支衛冕冠軍絕對不會讓支持者失望。

重溫卡塔爾奪冠美夢 美斯：這趟世界盃之旅太瘋狂 自卡塔爾世界盃登頂後，外間曾質疑這支衛冕冠軍會否因主力老化而不進反退。然而美斯與一眾隊友在今屆賽事用表現打破質疑，美斯賽後接受訪問時，直言這趟決賽之路如同夢境般震撼：「這屆世界盃簡直是瘋狂得令人難以置信，能夠再次闖入世界盃決賽，感覺實在太美妙了。」 美斯亦對阿根廷球迷送上了最真摯的承諾：「對於球迷，我只想說出我在卡塔爾時說過的同一句話：『好好享受這一切。』這支球隊永遠不會讓你們失望！」他強調隊友之間無條件的信任是致勝關鍵：「這班球員走在一起，就能創造出任何奇蹟，這群球員的凝聚力真的非常特別。」

賽後阿古路親自將今場比賽最佳球員獎項予美斯：

✨🇦🇷 Sergio ‘Kun’ Aguero gives Leo Messi his 5th FIFA Man of the Match Award. pic.twitter.com/iUEBi3q89O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026

美斯感謝球迷支持 阿根廷凝聚力非同凡響 美斯坦言由踏入球場的那一刻開始，便感受到非同凡響的力量：「雖然這只是一場足球比賽，但從國歌奏起的那一刻開始，我們就體驗到一些非常特別的事情。這不僅僅是另一場勝利，這是阿根廷人民極度渴望得到的勝利。」球隊上下與球迷的心靈相通，成為了阿根廷球員在場上拼搏的最大後盾。

史卡朗尼讚球員無法解釋 「面對絕境，我們就會提升到另一層次」 除了美斯的領袖魅力，領隊史卡朗尼（Lionel Scaloni）的調兵遣將與精神激勵同樣功不可沒。這名功勛教頭在賽後記者會上對麾下弟子讚口不絕，更直言這班球員的鬥志無法用常理解釋，「這群球員是無法用言語去解釋的，這個團隊在面對困難時刻時，反而表現得更好。當我們面對絕境，我們就會開始提升到另一個層次。」 他續指阿根廷隊與球迷之間擁有一種獨一無二的化學反應，是攜手創造歷史的關鍵：「相信我，我們是獨一無二的。我們不斷超越極限，而我們的球迷則幫助我們去創造歷史。」